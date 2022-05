La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que una de las acciones prioritarias del Partido Popular tras alcanzar la alcaldía en 2023 será el rediseño de la calle Colón apoyándose en informes técnicos “donde primen la seguridad y accesibilidad de todos los usuarios de esta vía, peatones, bicicletas, patinetes y vehículos, sin olvidarnos de las necesidades de comerciantes y vecinos de la zona. Se hizo una obra sin criterio técnico y estamos pagando las consecuencias”, ha apuntado.

Catalá, que se ha reunido con el auditor de Seguridad Vial por la Unión Europea Andrés Luis Romera para conocer al detalle su estudio sobre la calle Colón, ha apuntado que el informe realizado por este experto señala que en cinco de los siete puntos analizados existe riesgo de accidente lo que demuestra “la necesidad de reorganizar una de las arterias principales de Valencia”.

“Se confirma que el diseño realizado por el gobierno de Ribó es disparatado y tiene muchos puntos negros sobre todo para el peatón y para las personas con movilidad reducida, personas mayores o personas que van carrito”, ha explicado Catalá, quien ha anunciado que el PP realizará una Ordenanza de Movilidad y de Seguridad Vial. “El debate no es carril bici o no, más bicis o no, el debate es conseguir una ciudad segura y accesible.”

“Se confirma que el diseño realizado por el gobierno de Ribó es disparatado y tiene muchos puntos negros sobre todo para el peatón y para las personas con movilidad reducida"

Para la portavoz popular, es urgente la necesidad de aumentar la seguridad para peatones y personas con movilidad reducida de esta calle, así como que la principal arteria comercial de la ciudad no puede ser un aparcamiento en superficie de autobuses. “Cambiar la calle Colón es una de las prioridades y una de las primeras acciones que vamos a realizar”, ha anunciado Catalá.

Además, ha indicado que “la calle Colón no puede ser un entorno hostil ni para comerciante ni para las personas que quieren venir al centro a comprar”, añadiendo que “a nadie le ha gustado la actuación de Ribó y Grezzi en Colón y vamos a plantear una alternativa seria, técnica y segura para los ciudadanos. Una ciudad no se puede dirigir a golpe de capricho. Nosotros queremos trabajar con los informes de los técnicos y no a base de intuición y a golpe de capricho como hace Compromís”. ha afirmado.