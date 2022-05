La Sala III de la Audiencia Provincial de València ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la empresa propietaria del Marina Beach Club de València contra el auto de sobreseimiento del juzgado de Instrucción número 19 de València de fecha 8 de febrero de 2022 y exonera de cualquier responsabilidad penal a los agentes de la Policía Local de València denunciados en esta causa al considerar que los hechos investigados carecen de relevancia penal.

La empresa había denunciado a tres policías locales de València por un presunto delito de prevaricación cometido en agosto de 2020, cuando los policías absueltos levantaron un acta de infracción por una parte de la actividad del establecimiento.

La Audiencia Provincial considera que no existe “indicio alguno que justifique la continuación de la causa” así como que no existe “una actuación intencionada dirigida a perjudicar a un empresario particular bajo criterio de arbitrariedad”.

La empresa denunciante, que había interpuesto un recurso contra el auto inicial en el que se sobreseyó provisionalmente la causa, ha recibido esta semana esta segunda comunicación en la que se reitera lo dicho en el sobreseimiento al no apreciar “un ejercicio caprichoso o arbitrario” de los policías locales por lo que se desestima nuevamente este recurso de apelación.