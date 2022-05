La vicealcaldesa de València y secretaria general de los socialistas en la ciudad de València, Sandra Gómez, ha anunciado que el PSPV-PSOE presentará en el próximo pleno del Ayuntamiento de València una declaración institucional para que la ciudad reafirme su posición como ciudad abolicionista de la prostitución. “Hace pocos meses aprobamos una declaración en la que València se constituía como una ciudad abolicionista de la prostitución gracias a una iniciativa del Partido Socialista de València y, por eso, es una ciudad que no entiende que el PSOE se haya quedado solo en Madrid defendiendo una posición claramente abolicionista en la reforma de la Ley de Libertad Sexual”, ha explicado Gómez.

“Ningún partido se ha sumado a los socialistas para regular como delito el proxenetismo", recuerda Gómez

La secretaria general de los socialistas en la ciudad de València ha recordado que esta situación se produjo después de que ningún grupos con representación en el Congreso de los Diputados manifestara su apoyo a incluir como delito el proxenetismo como proponían los socialistas. “Ningún partido se ha sumado a los socialistas para regular como delito el proxenetismo cuando es obvio que el proxeneta es una persona que se lucra, somete y se aprovecha de las mujeres prostituidas y que, por lo tanto, debe ser tratado como delincuente. Por eso, en el pleno del Ayuntamiento de València del mes de mayo llevaremos una declaración para que València reafirme su posición como ciudad abiertamente abolicionista de la prostitución en donde es absolutamente irrenunciable castigar el proxenetismo como un delito”, ha subrayado.

Iniciativa socialista

La aprobación de una ley que fijara la abolición de la prostitución fue una iniciativa de los socialistas valencianos cuya defensa asumió incluso el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el 40 Congreso Federal del PSOE que se celebró el pasado mes de octubre en Feria València. La posición abolicionista de los socialistas valencianos fue aprobada en el marco del congreso federal, donde se estableció un compromiso de impulsar un marco legal. No obstante, la propuesta socialista de incluir el delito de proxenetismo en la Ley de Libertad Sexual que se tramita en el Congreso no recibió el apoyo explícito este jueves de ninguno de los grupos.

Ante esta situación, Gómez ha instado a todos los grupos a que respalden la ley que ha presentado el PSOE para abolir la prostitución y ha manifestado la intención de los socialistas de iniciar los trámites como Ayuntamiento para redactar de manera inminente la ordenanza de abolición de la prostitución, una propuesta de la Generalitat Valenciana elaborada por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo.

Reacción de Compromís

Nada más conocerse la intención de la portavoz socialista, sus socios de Gobierno de Compromís se han dado por aludidos y han reaccionado asegurando que Sandra Gómez se queda corta en su propuesta. "Desde Compromís estamos de acuerdo con la propuesta socialista, pero se queda corta, por eso proponemos a nuestros socios de gobierno hacer una propuesta conjunta como equipo de Gobierno", ha dicho la concejala de Igualdad, Lucía Beamud.

"Se queda corta porque no se puede permitir la sanción a mujeres en situación de prostitución y eso está pasando ahora con la Ley de Seguridad Ciudadana"

"Se queda corta porque no se puede permitir la sanción a mujeres en situación de prostitución y eso está pasando ahora con la Ley de Seguridad Ciudadana, por so pedimos la derogación de esa ley o de algunos artículos que la sustentan", añade.

Además, Beamud considera que hay que garantizar alternativas para las mujeres, por eso piden una renta básica universal o la derogación de la ley de extranjería, que penaliza a las mujeres más vulnerables. Para Beamud estos puntos hay que incorporarlos a la declaración institucional y está segura de que se llegará a un acuerdo.