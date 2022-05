L´Associació de Veïnes i Veïns de Benimámet ha mostrado su rechazo a que un solar de la pedanía acoja una residencia temporal de menores tutelados por la Generalitat y por contra reclama que se construya un centro multiusos, de carácter social y cultural, que revierta en las necesidades de este Poble de l'Oest, y que se materialice la ampliación del Centro de Salud, que está prevista en los mismos terrenos. Los vecinos y las autoridades de Benimàmet han acogido con sorpresa el cambio de criterio de la Conselleria de Políticas Inclusivas, que desde el principio había hablado de instalar un espacio intergeneracional de atención social en el solar ubicado junto al Centro de Salud, que debería atender las necesidades de esta población que carece de centro de día, que necesita un centro juvenil, que precisa de ampliar sus dotaciones para las personas mayores y que además precisa de salas para actividades diversas.

El viernes se celebró una asamblea extraordinaria informativa, en la que los vecinos y las vecinas de la pedanía han informado a sus socios, "sobre los trabajos que la directiva lleva haciendo desde hace años y que desde que salió en prensa la cesión del solar adjunto al Centro de Salud", se han acelerado los contactos y las gestiones "al ver que no se han contemplado las necesidades de nuestro barrio, ni siquiera han tenido en cuenta nuestras peticiones (que llevamos pidiendo desde que se instauraron los presupuestos participativos) una de ellas referente a la ampliación del Centro de Salud, que no se contemplaba en dicha cesión, pues era solo para la Conselleria de Serveis Socials".

Los portavoces vecinales advierten que cuando consiguieron una reunión hace un año con la Dirección de infraestructuras de Serveis Socials, "nos dijeron que proyectaban un Centro Intergeneracional solamente para ese solar, que no se contemplaba ninguna de nuestras peticiones de servicios para el barrio, que son todos los que Benimàmet necesita y que se carece de ellos". Los vecinos indican que bajo "el título rimbombante" de un Espai Intergeneracional d'Atenció Social "ahora se va a instalar una Residencia Temporal Transitoria de Menores Tutelados por la Generalitat". "Cuando les dijimos, -indican los vecinos en alusión a la Generalitat- que tenemos muchas necesidades y que en ese solar estábamos pidiendo la ampliación del Centro de salud, nos dijeron que no tenían constancia de que lo hubieran pedido de la Conselleria de Sanidad, que no sabían siquiera que hubiera un proyecto en marcha ni financiación, que cuando fuera necesario, que se podía ampliar en la calle contigua, en otro solar fuera de esa manzana, actualmente reservado para dotaciones educacionales". "Tuvimos que justificarles -añaden los portavoces vecinales- con escritos de todos los años, de las peticiones en presupuestos participativos, con las necesidades del barrio, desde Centro de Día, Centro de Mayores, Centro de Juventud y de Servicios Sociales, además de una universidad popular decente, una Junta Municipal con los servicios necesarios, ahora en un bajo alquilado enfrente del solar y que no tiene ni una ventana para ventilar y otras muchas necesidades que hoy no tenemos cubiertas, como para poner un servicio que no hemos pedido y que en Benimàmet no se le va a poder dar lo que necesitarían, pues carecemos de los servicios mínimos", matizan.

La entidad vecinal asegura que se ha pedido ya la licencia al departamento de urbanismo, "solo para el “centro Intergeneracional” y "como no estamos de acuerdo con esto", la asamblea de vecinos escuchadas las peticiones de la directiva, la respalda y "nos instan a encabezar un movimiento que reúna a todas las asociaciones de Benimàmet, desde las Fallas, AMPAS de colegios públicos y privados, fiestas del barrio, centro de jubilados etc, además de la SIOAM junto con otras asociaciones y vamos a reunirnos cuanto antes para informar, haciendo una Asamblea de todo el pueblo, de como se están haciendo las cosas desde las administraciones y que se proponga en ella que acciones debemos tomar como pueblo, para que se atiendan nuestras peticiones, ya que el procedimiento elegido, no contempla ni que pase por el pleno del ayuntamiento, ya que se tramita como de interés general y de interés público y no hace falta ya nada mas que la autorización de la licencia solicitada".

El alcalde pedáneo pide que se atiendan las necesidades del pueblo

Por su parte, el alcalde pedáneo de Benimàmet José García-Melgares ha señalado a Levante-EMV que en estos terrenos ubicados en el centro del pueblo "se tienen que construir nuevas dotaciones y recursos para solucionar las múltiples necesidades que tiene el pueblo desde un centro multiusos a un centro de juventud, un centro de día o un centro de mayores". Para Melgares, no se trata de que en Benimàmet "no seamos solidarios" sino que antes de ceder un espacio para atender intereses generales derivados de la Generalitat "necesitamos solucionar las múltiples demandas y carencias que tenemos en nuestro pueblo". Además, la posible ubicación de este centro de menores tutelados, "requiere de una serie de servicios, que Benimàmet no tiene y, por tanto, no puede ofrecerle a los futuros usuarios". Melgares añade que no tiene conocimiento "oficialmente" de que se vaya a ubicar este centro de tutelados en su pedanía pero desde noviembre de 2021 ya informó por carta a la concejalía de Servicios Sociales y de Pueblos, a la Presidencia de la Generalitat y a la Conselleria de Políticas Inclusivas, que antes que albergar un recurso autonómico como el proyectado, Benimàmet necesita las infraestructuras citadas y resolver sus carencias propias.

La ampliación del centro de salud sí esta prevista

Con independencia del proyecto que promueve Políticas Inclusivas en Benimàmet, la ampliación del Centro de Salud sí está prevista y ya existe la cesión de terrenos necesaria para acometerla, según ha confirmado el alcalde pedáneo a este periódico. De hecho, se está en fase de redacción y licitación del proyecto para acometer estas obras de ampliación, ha afirmado Melgares.