Arquitectos y constructoras presionan a Ribó por el atasco de las licencias

Representantes de las principales asociaciones de constructoras valencianas (Aprova, FEVEC, Fecoval) junto con responsables de los colegios de arquitectos (CTAV) y aparejadores (CAATIEV) han mantenido hoy un reunión con el alcalde, Joan Ribó, en un intento de agilizar las licencias de obras y actividades en la ciudad, un problema que vienen denunciando, junto con el del agotamiento de las reservas de suelo edificable, desde hace tiempo. En la reunión, en la que también estaban presentes la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, y la concejala de Actividades, Lucía Beamud, profesionales y empresarios han trasladado al gobierno del Rialto que no se está haciendo lo suficiente para agilizar las licencias cuyo plazo debería reducirse a tres meses frente a los diez e incluso 12 actuales.

"Hay que ser más ágil"

La presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos, Marina Sender, ha destacado, al final del encuentro, que se ha prolongado más de dos horas, que es necesario trabajar para que las mejoras que el ayuntamiento está haciendo "puedan verse antes". "La situación del ritmo de concesión de licencias ha mejorado pero aún estamos en plazos de ocho o nueve mese, incluso un año, algo que para un inversor plantea muchos inconvenientes". "Aunque no es lo mismo hacer una vivienda unifamiliar que un bloque de 50, entendemos que dos o tres meses es un periodo razonable, aunque pueda haber proyectos más complicados". "Hay que ser más ágil", ha reiterado Sender.

Promotores y arquitectos han explicado que las medidas que se han adoptado hasta, como el refuerzo de personal o el decreto de las entidades colaboradoras (Ecuv) son insuficientes. Arquitectos e ingenieros han puesto a disposición del ayuntamiento sus servicios para ayudar en los proyectos, asesorando en los procesos, descartando eso si la posibilidad de un convenio para que los colegios puedan tramitar las licencias, algo que ya ha sido rechazado por los tribunales.

"No podemos tardar años en resolver"

"Queremos ayudar y generar un diálogo fluigo para que todo el tejido empresarial funcione mejor", ha explicado Sender.

Por su parte, Federico Esteve, secretario del colegio de arquitectos técnicos, por su parte, ha destacado que "nos preocupa el ritmo de concesión de licencias de actividades y obras". "Tenemos mucho que aportar para que mejore el ritmo". En este sentido han trasladado al gobierno del Rialto "propuestas que ya funcionan en otras ciudades". "Necesitamos que se trate con firmeza y agilidad". "No podemos estar años en resolver" las licencias, ha remachado Esteve.

La gran bolsa de Vara de Quart

El alcalde, Joan Ribó, por su parte ha destacado que se ha reducido drásticamente el número de expedientes pasando en licencias de obras de 10.000 a unas 1.100 aproximadamente, al tiempo que emplazó a profesionales y empresarios a hacer más uso de las Ecuv, que en dos años solo han tramitado 41 expedientes.

Ribó ha destacado en relación a las reservas de suelo que "no estamos por la labor de ampliar" el suelo edificable. Queda espacio en los PAI y en el sector de la rehabilitación, ha dicho el alcalde, quien ha recordado que el plan de la huerta además no permite recalificar más suelo agrícola. "València quiere ser una ciudad compacta, de barrios y no expandirse más".

En la misma línea se ha pronunciado Sandra Gómez quien ha subrayado que en la ciudad hay suelo edificable para cuatro años. "Nuestro modelo es el de la ciudad consolidada", aunque ha recordado que se van a generar nuevas bolsas en zonas de regeneración urbana como los antiguos cuarteles de Ingenieros y Artillería. Entre las dos parcelas se harán 900 viviendas de alquiler público. También el proceso de reconversión del polígono industrial de Vara de Quart, con 56 hectáreas donde habrá viviendas y terciario, generará una importante reserva de suelo más allá de las previsiones del plan general (PGOU).

Gómez, en relación al atasco de licencias, ha destacado que los datos objetivos demuestran que "se ha desatascado el embudo que dejó el PP" en 2015 si bien ha admitido que "hay margen de mejora" para "liquidar las listas de espera".

Beamud, por su parte, ha anunciado una modificación de la ordenanza municipal de licencias de actividades. "Tenemos las puertas abiertas a trabajar con todos los implicados en esta ordenanza", ha dicho. También se revisarán los procesos administrativos y por último ha aludido al nuevo programa "Rayo para la digitalización y segmentación de los procedimientos que llega con vocación de mejorar la gestión. En 2015 había más de 9.000 expedientes frente a los 2.000 que hay en trámites en 2021. "Aquello si era la parálisis total", ha dicho Beamud, quien ha insistido en que "las licencias objetivamente han ido a menos pero hay que ir a una mayor agilización".