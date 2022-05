Las restricciones al tráfico y al aparcamiento dejan 81.300 multas en un año

Las restricciones al tráfico rodado en Ciutat Vella Nord y la eliminación de horarios gratuitos para el estacionamiento en diversos puntos de la vía pública de la ciudad se han saldado en el último año con más de 81.300 multas a ciudadanos que por desconocimiento o por error han accedido al centro histórico sin permiso o se han excedido en los límites horarios de la zona azul de la ORA.

Según datos oficiales que ayer dio a conocer el grupo popular, el Ayuntamiento de València ha multado a 26.354 conductores por aparcar en la ORA en las franjas horarias en las que antes no se pagaba. Cabe recordar que en junio de 2021, el gobierno municipal aprobó la nueva ordenanza de la ORA, para ampliar las franjas de pago por estacionar en la calle en las conocidas zonas azul y naranja de estacionamiento. Como publicó Levante-EMV, los conductores pasaron a tener que pagar de 14 a 16 horas -a la hora de la comida- y de 20 a 21 horas. Además, los sábados, también hay que comprar el tiquet, en horario de tardes y mañana, en bastantes barrios donde antes no se pagaba. El resultado es que muchos conductores de la ciudad, y del área metropolitana, no conocen estos cambios y siguen aparcando estos horarios, lo que motiva que los sancionen.

Según los populares, el ayuntamiento recaudará por estas sanciones cerca de 800.000 euros de titulares de vehículos, «que con los horarios anteriores no hubieran sido multados»

El concejal del PP Carlos Mundina ha denunciado que con estos datos «es evidente que la modificación de la ordenanza se ha realizado sin previo aviso y sin campañas informativas para advertir a los conductores de la ampliación del cobro en la franja de las horas de comer y una hora más por la tarde-noche».

Para Mundina, «la nueva regulación es un sablazo fiscal a la clase trabajadora en toda regla. Además de ampliar 3 horas de pago, hay nuevas zonas en la ciudad donde antes no se pagaba y ahora los vecinos tienen que pagar por aparcar», ha señalado Mundina, quien ha explicado que el gobierno municipal recaudará 2 millones de euros más «y la empresa privada que lo gestiona tendrá más beneficio».

Con la nueva regulación de la zona azul, hay 45 áreas de València donde ahora se ven ampliadas las horas de pago, bien porque se añaden las tardes o el sábado, con distritos afectados como l´Eixample, Extramurs, Pla del Real, Patraix, Rascanya, Quatre Carreres, Camins al Grau, Algirós.

Mundina ha explicado que hay varías casuísticas como zonas donde no se pagaba el sábado por la tarde y ahora sí (26); donde sólo se pagaba entre semana por las mañanas y ahora añaden las tardes y el sábado (7); donde sólo se pagaba de lunes a viernes, y ahora se añade el sábado todo el día (6); y donde sólo se pagaba de lunes a viernes y ahora se añade el sábado por la mañana (6).

Estos cambios en la ORA, que suponen en la práctica más restricciones para el estacionamiento en toda la ciudad, se unen al cierre parcial al tráfico en Ciutat Vella Nord donde las cámaras activadas desde diciembre han impuesto ya en 5 meses 55.000 sanciones a vehículos que han accedido a la zona sin permiso.

El resultado es que en un año, con la puesta en marcha del nuevo sistema de la ORA y con el Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella se han multado ya a 81. 354 vehículos por excesos de horario en el aparcamiento en plazas verdes o azules, o por las entradas no autorizadas a la APR.

En total, si se recaudan todas las sanciones en tramitación, el consistorio ingresará más de 4 millones, 3,3 por la APR y 800.000 euros por los cambios en la ORA.