La calle Colón tuvo protagonismo en el pleno municipal. Tal como era previsible, no salió del debate ninguna gran modificación para esta circunvalación pero sí que dejó una situación, cuanto menos, chocante: Vox se alineó con el equipo de gobierno y votó a favor de la moción alternativa, que simplemente incluye una declaración de intenciones: «Apoyar medidas para seguir mejorando la calle Colón para que sea cada vez un entorno donde haya un tráfico motorizado residual y calmado, con la mejora del espacio para los viandantes». Antes José Gosálbez, de Vox, había tildado la reforma actual como «un intento más de cargarse el coche particular dentro de su dictadura de movilidad».

Los dos grandes partidos de la oposición habían llevado mociones al respecto solicitando reformas del vial. La portavoz popular, María José Catalá, apeló al informe técnico que señala «riesgo de accidente hasta en cinco puntos» tras la reforma llevada a cabo «en pandemia, con todos confinados, con alevosía y cero consenso». «Yo me remito al informe del auditor, que no es para tomárselo a cachondeo. Me fío de los técnicos», aseguró Catalá.

El portavoz de Cs Fernando Giner apeló a la necesidad «más que de un Stop o una acera», para aplicar una «coordinación de ciudad». Pero refiriéndose a esta calle aseguró que «debe replantearse. O vuelve a ser como en 2015 o pensamos en una de 2030, que es lo que deberíamos hacer», enumerando «tres atributos dialogados»: ampliar aceras, traslado del carril bici al centro y racionalizar el transporte público. Y avisó a Grezzi: «Lo que usted hizo en la calle Colón, durante el confinamiento, fue ecofascismo». El concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, calificó la calle como «un entorno que ha mejorado mucho». Y reprochó a Catalá que no respete a los técnicos municipales, «que han hecho ese proyecto de reforma. La auditoría, sintiéndolo por el autor, tiene graves carencias. Se habla de los riesgos de accidentes pero en 2018 hubo 55 y en 2021 hubo 43. Si tan peligroso es, ¿cómo es que han bajado los accidentes?», se preguntó.

Cerca de 200 interinos y trabajadores laborales de distintas áreas del Ayuntamiento de València se manifestaron ayer a las puertas del Ayuntamiento de València mientras se celebraba el pleno. Un portavoz del colectivo explicó que necesitan clarificar qué requisitos deberán cumplir para acceder a los procesos de estabilización y a las plazas de turno libre dado que hay empleados contratados desde 2016 y cuya situación sigue sin regularizarse .