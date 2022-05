La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha denunciado hoy que “39 barrios y 7 Pobles de Valencia no han recibido ninguna inversión en los primeros cuatro meses del año. Esto implica que distritos enteros Algirós, Benimaclet y Pobles del Nord con todos sus barrios no han recibido ningún euro en lo que llevamos del año”.

“Este es un pésimo balance de Compromís y PSOE que durante estos 7 años han estado alardeando de estar junto a los barrios pero los datos demuestran que no invierten en ellos. Año tras año, mes tras mes, pierden la oportunidad de invertir millones de euros en nuestros barrios y los grandes perjudicados son los vecinos de Valencia que no notan mejorías ni en la limpieza, ni en la seguridad en las calles, ni en servicios municipales como las piscinas de Ayora y Abastos que siguen cerradas después de 2 meses”, ha afirmado Catalá.

La portavoz del PP ha explicado que de un presupuesto de inversiones asciende a 249,3 M€, tan sólo han llegado a los barrios 9,3 M€, el 3,7%. “Una cifra lamentable”.

Los barrios que no han recibido ni un euro son la Xerea, El Pilar, Russafa, Gran Vía, La Roqueta, Les Tendetes, El Calvari, Sant Pau, Morvedre, Trinitat, Tormos, Sant Antoni, Jaume Roig, Ciutat Universitaria, La Llum, La Fontsanta, Patraix, Sant Isidre, Safranar, Vara de Quart, Sant Marcel.lí, La Creu Cobierta, La Raiosa, La Punta, Montolivet, Na Rovella, En Corts, Beteró, Les Moreres, Camí Fondo, La Creu del Grau, L´Amistad, CampanarLa Vega Baixa, La Carrasca, L´Illa Perduda, Ciutat Jardí, Bemimaclet, Camí de Vera, Ciutat Fallera, Beniferri, Benifaraig, Poble Nou, Carpesa, Cases de Bàrcena, Mahuella, Massarrojos, Borbotó, Pinedo, Forn d´Alcedo, El Saler y El Perellonet,

“Nosotros nos comprometemos a cumplir con los barrios. No a pintar números y después no ejecutar. Los vecinos se merecen mejores servicios porque pagan religiosamente los impuestos. Este gobierno no para de freírles a impuestos y tasas y lo mínimo que podían hacer es invertir en los barrios, y el PP lo hará", ha afirmado Catalá.