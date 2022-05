El alcalde de València, Joan Ribó, ha fijado el próximo mes de septiembre como fecha límite para decidir si se presenta de nuevo o no a la alcaldía de la ciudad en los comicios municipales de 2023. Así, ha pedido que pasen «las vacaciones tranquilas» antes de anunciar su decisión al respecto.

En declaraciones a la prensa, tras inaugurar la Cumbre Internacional de la Semana de 4 días que se celebra en València, Ribó ha señalado que será finalmente «después de verano» cuando comunicará si será de nuevo el candidato de Compromís a la Alcaldía de València.

«Es una de las cosas que he dicho que plantearé formalmente en septiembre, al final de verano», ha expresado. De hecho, a inicios de la pasada semana, Ribó señaló que «antes de acabar el verano» decidiría si se presenta de nuevo o no y que no sabía aún si la decisión que tome la daría a conocer antes de irse de vacaciones o al volver de ellas. Finalmente, este viernes ha indicado que será este segundo caso.Preguntado por una valoración de la legislatura actual, cuando queda un año para los comicios municipales, Ribó ha realizado un balance «chulo» que, a su juicio, queda demostrado por el trabajo de València en cuanto a l’Albufera o la candidatura a la capitalidad verde europea.