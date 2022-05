La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, se ha reunido con los agricultores de la zona de Pinedo, quienes están preocupados por la marcha de las obras del Anillo Verde. “En estos momentos la pasarela que cruza la CV 500 y que transcurre paralela a los campos está en obras, con puntales que hacen imposible el paso de la maquinaria agrícola para cultivar los campos”, ha explicado Catalá.

“Los agricultores nos han dicho que el 9 de junio es un día clave para ellos porque empieza la siembra del arroz. Si la pasarela está como ahora, no van a poder pasar las máquinas y eso supone un gran problema para ellos. Por eso, pedimos a la Conselleria celeridad en las obras y que si ese día no están acabados los trabajos se habilite una alternativa porque estamos hablando de su trabajo y no tienen por qué sufrir la falta de planificación de la Administración” ha afirmado Catalá.

“Falta de empatía, escaso de conocimiento de los usos de la vía y nulo diálogo con los sectores a los que le afecta una vida es el resumen de una obra mal diseñada y peor ejecutada que no ayuda a nadie. La Generalitat debería replantearse este proyecto porque tras las críticas al carril bici por su peligrosidad para los peatones. Y ciclistas se suma ahora el tamaño reducido de la calzada para la maquinaria agrícola”, ha apuntado Catalá

Reunión con la nueva consellera de Política Territorial para “replantear el proyecto”

La portavoz del PP ha explicado que va a pedir una reunión con la nueva consellera de Política Territorial para explicarle los peligros del proyecto que se está ejecutando ya que el carril bici entre la Pinedo y Castellar-L’Oliveral invade propiedades particulares y se encuentra pegado a las casas de algunos vecinos del Camí del Tremolar. “Muchos vecinos cuando abren la puerta de su casa se topan directamente con el carril bici, sin tener casi una distancia de seguridad, lo que supone un auténtico peligro, más si cabe ya que en esas casas viven personas mayores”, ha afirmado la portavoz del PP.

Asimismo, la portavoz del PP ya advirtió que el proyecto de la Generalitat, con el aval del alcalde Joan Ribó, aumentaba la peligrosidad para los peatones ya que hay tramos donde peatones y bicicletas comparten el mismo carril, e incluso para acceder a una parada de la EMT se debe cruzar una vía compartida. Por ello, Catalá ha pedido a la Generalitat que paralice el proyecto actual y reconsidere el trazado para aumentar la seguridad de peatones y ciclistas, y que se construyan aceras más amplias que es lo que realmente piden los vecinos de la zona. “Lamentamos el silencio cómplice del gobierno municipal que debería defender los intereses de sus vecinos de la pedanías de Pinedo y Castellar por encima de los intereses de la Generalitat Valenciana del gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra”, ha zanjado.