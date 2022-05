València deberá devolver 8,7 millones de plusvalías cobradas de forma indebida

El Grupo Municipal del PP ha alertado que el Ayuntamiento de València ha tenido que devolver más de 8,7 millones a valencianos por el cobro del impuesto de plusvalías desde el año 2018, de ellos 8,5 millones por devoluciones y cerca de 200.000 euros por anulaciones. El consistorio ha tenido que estimar más de 4.715 alegaciones por el cobro de plusvalía.

La portavoz del PP, María José Catalá, ha señalado que el gobierno municipal «no puede seguir más en su escalada de aumento de la presión fiscal a la familias y negocios de la ciudad». «Deben ya -ha subrayado la concejala- tomarse medidas urgentes para apoyar a las familias, y la mejor medida es bajar impuestos y tasas municipales como venimos pidiendo desde el PP».

«El dinero debe estar en el bolsillo de los valencianos y no en los bancos, donde el actual gobierno municipal tiene ya más de 154 millones de euros, 57 millones más que el año pasado», ha lamentado.

En realidad, la devolución de las plusvalías no se debe a un aumento de la presión fiscal en València, sino a una sentencia de aplicación nacional que decía que no se podían cobrar plusvalías si no había una ganancia en la operación de compra-venta. Es más, desde el ayuntamiento se aseguró que se reclamarían esas cantidades al Estado por ser éste el que dicta la norma para toda España, han indicado los populares.

Catalá asegura que el PP ha presentado iniciativas para que los valencianos no paguen el impuesto de plusvalía. «Hemos pedido -ha recordado- una bonificación del 95% para los casos de herencia, pero siempre han sido rechazadas nuestras propuestas por el gobierno encabezado por Joan Ribó y apoyado por el PSOE». También, han pedido los populares que el coeficiente que aplica el ayuntamiento «se rebaje del 29,5 % al 25%, pero tampoco la aprobó el gobierno municipal». Catalá ha asegurado que para el PP este impuesto es «totalmente injusto y por ello presentó una enmienda desde el Congreso de los Diputados cuando se aprobó la nueva ley de plusvalía». El PP pedía una ley para quitar el impuesto de plusvalías y cobrarlo sólo a empresas que facturen más de un millón de euros.

Para paliar el menoscabo que pudiera derivarse de esta nueva exención -a la que obligaba la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional-, para la suficiencia y autonomía de las entidades locales, el PP propone el diseño de un sistema de compensación que complemente los posibles efectos negativos de pérdidas de recaudación, un diseño para el cual exigen la participación de la Comisión Nacional de Administración Local y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Los ayuntamientos tenían seis meses, desde el 9 de noviembre, para regular el impuesto tras el fallo del Tribunal Constitucional. Ciudades como Sevilla, Zaragoza, Burgos, Getafe o Valladolid ya han impulsado medidas para evitar pleitos con el ciudadano. València recauda 30 millones por este impuesto, que según el Ministerio de Hacienda, supuso 2.501 millones de euros para los 8.000 municipios españoles durante el ejercicio de 2019.