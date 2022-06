Benimàmet celebró el martes una multitudinaria asamblea de vecinos en el que se trató el proyecto que impulsa la Conselleria de Políticas Inclusivas en esta pedanía y que consiste en instalar un centro de menores tutelados junto al Centro de Salud. La conclusión fundamental de esta reunión vecinal ha sido que se va a convocar una concentración de protesta para reclamar los servicios e infraestructuras que Benimàmet necesita, según confirma la entidad vecinal en un comunicado. La asamblea celebrada el martes fue muy tensa ya que la vicepresidenta Mònica Oltra, junto a algunos altos cargos de su equipo, acudieron a la cita por sorpresa. Su presencia en el foro vecinal motivó un agrio debate entre varios asistentes y la propia vicepresidenta.

Los vecinos, según una nota de la asociación, «expresaron sus razones» para que el centro de menores no se instale en Benimàmet. Que no son otras que: «las carencias del barrio y las esperanzas o aspiraciones que teníamos para ese solar». No en vano, en esta parcela los residentes han pedido ese centro multiusos, además un centro para mayores y un centro de servicios sociales, entre otras infraestructuras.

La postura de la asociación pasa por «seguir reivindicando para ese solar los servicios que siempre hemos demandado, que se haga primero lo que pedimos y que compren solares para implementar todos los servicios de los que carecemos». Porque además, los residentes entienden que Benimàmet carece de dotaciones deportivas, culturales o sociales para atender a estos chavales.

En cuanto a la presencia de la vicepresidenta, la alto cargo del Consell no había sido invitada de forma oficial por la asociación de vecinos. Sin embargo, intervino desde el público y debatió con los presentes, en algún momento con tensión por parte de ambas partes, según relatan testigos presenciales. De hecho, los vecinos se sintieron molestos porque se trate de acusarlos de comportarse de forma insolidaria cuando están reclamando unas dotaciones que han demandado desde hace años.