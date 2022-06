Sandra Gómez: "Vamos a tener el parque urbano más grande de toda Europa"

La vicealcaldesa de València y secretaria general de los socialistas en la ciudad, Sandra Gómez, ha anunciado esta mañana la propuesta del Partido Socialista para recuperar parte de los terrenos de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y reconvertirlos en una gran zona verde que una el Jardín del Turia con la Albufera. Así lo ha manifestado con motivo del 35 aniversario de la inauguración del primer tramo del río Turia a manos del ex alcalde socialista Ricard Pérez Casado y del presidente de la Generalitat, Joan Lerma.

“Hoy se celebra el 35 aniversario del río Turia desde que el alcalde socialista Ricard Pérez Casado inauguró el primer tramo. Fue un alcalde valiente que convirtió el antiguo cauce en un gran jardín en lugar de en una autopista y bajo esa filosofía quiero hacer lo mismo con la ZAL. Quiero recuperar parte de los terrenos de lo que hoy es una zona de actividades logísticas, gris y de cemento, para ligarlos con el Parque de Desembocadura. Es una decisión valiente, pero que nos va a permitir tener el parque urbano más grande de toda Europa. Un parque que vaya desde Riba-roja, desde el Parque Natural del Turia, hasta l'Albufera conformando un gran corredor verde. Creo que el esfuerzo tanto económico pero sobre todo político merece la pena”, ha manifestado la vicealcaldesa.

Gómez ha incidido en la necesidad de realizar políticas valientes en materia de medio ambiente que, además, mejore las condiciones de vida de barrios trabajadores abandonados por parte de la derecha como Nazaret y La Punta. “Creo que los vecinos de La Punta y de toda esa zona de la ciudad lleva sufriendo durante muchísimos años una actuación que nunca se debería haber hecho. Por eso, propongo recuperar parte de esos terrenos, reurbanizarlos, hacerlos verdes, ajardinarlos, recuperar parte de la huerta y ligarlo con el Parque de Desembocadura para que realmente el río Turia acabe en l’Albufera”, ha manifestado.

Las declaraciones de la vicealcaldesa y secretaria general de los socialistas en la ciudad se han producido en el marco de un nuevo acto de la campaña ‘Tu barrio en el mapa’ con motivo de la celebración del 35 aniversario de la inauguración de los primeros tramos del Jardín del Turia. Durante el acto, que se ha celebrado en el Jardín del Turia, los socialistas han repartido folletos y han instalado pancartas en los puentes del jardín en los que se reivindican las políticas valientes que condujeron a la creación de este enclave natural urbano que se ha convertido en una referencia en Europa. Gómez, en este sentido, ha reivindicado la valentía de los vecinos y vecinas de València así como de sus representantes políticos para hacer del cauce del Turia una zona verde que envolviese toda la ciudad en lugar de la autopista que se había proyectado inicialmente.

La vicealcaldesa ha mostrado su compromiso y el del Partido Socialista para completar el legado que dejaron para la ciudad el ex president de la Generalitat, Joan Lerma, el ex alcalde de València, Ricardo Pérez Casado, y también la ex concejala de Parques y Jardines, Carmen Arjona, y el ex concejal de Urbanismo,Juan Antonio Lloret, artífices todos ellos de un proyecto que hoy articula y conecta toda la ciudad de València y que fue el reflejo de un movimiento vecinal unánime que bloqueó la amenaza que se cernía sobre el cauce del Turia.

Gómez ha subrayado su decisión para completar este espacio emblemático al que se sienten tan vinculados los valencianos con proyectos como el Parque de Desembocadura, el Delta Verde del Grao o el corredor verde que debe unir el Parque de Cabecera con el Parque Natural del Turia. Desde la delegación de Urbanismo, ha resaltado, se están dando los primeros pasos en la culminación de esta zona verde única en Europa. “Hace apenas una semana ya presentamos el concurso que definirá en los próximos meses el diseño de los últimos tramos del Jardín del Turia desde la Ciudad de las Ciencias hasta Nazaret”, ha dicho la vicealcaldesa, quien, además, ha señalado que también se ha avanzado en el Delta Verde del Grao renunciando a la prolongación de la Alameda para no restar superficie verde al parque resultante.