La segunda mesa redonda organizada por Levante-EMV con motivo del 35 aniversario del Jardí del Túria que se cumple hoy mismo, reunió a algunos de los arquitectos que diseñaron los tramos iniciales de la infraestructura verde y su icono más emblemático que es el parque Gulliver. La mesa también contó con la participación de los vecinos de València y expertos en la gestión de la masa arbórea y vegetal que compone esta infraestructura ambiental.

En esta segunda mesa redonda estuvieron Rafael Rivera, arquitecto coautor del Parque Gulliver en el Jardí del Túria; la arquitecta y urbanista Isabel Navarro ; María José Broseta, presidenta de la Federación de Asociación de Vecinos de València; Amando Llopis, arquitecto integrante del equipo Vetges-Tu i Mediterrània, que fue el diseñador del Tramo II; Josep Tamarit, director del Organismo Autónomo Municipal de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana de València y Raúl Aznar, director de Centre Verd, empresa perteneciente al Grupo Simetría. En este foro se abordaron algunos de los retos futuros del Jardí del Túria y se extrajeron conclusiones en la línea de que hay que articular una marca potente para dar a conocer más si cabe estos jardines, que es preciso mejorar más el mantenimiento y la rehabilitación de los tramos más deteriorados y que la conexión del cauce con el parque natural del Túria y la desembocadura en el mar es una obra imprescindible.

El creador del Gulliver

En esa línea, el arquitecto coautor del Parque Gulliver, Rafael Rivera, planteó denominar todo el conjunto con la marca «Los Jardines del Turia», en plural, y recomendó potenciar «la continuidad» de todo el parque urbano «que se sustenta en los petriles, los paseos y los vacíos». En ese sentido, instó a «recuperar la toponomía» de los espacios, los puentes y los elementos patrimoniales que encontramos en el curso del río para dar nombre a cada parte del jardín. De esa manera, demandó acabar con el término «tramos».

Igualmente, reclamó «más espacios para los niños». Rivera incidió en que «la verdadera clave» reside en conectar el jardín del Túria con el mar, el Puerto, las playas y con el parque natural que llega al área metropolitana. Por todo ello, expresó un «sí» rotundo «a crear una imagen corporativa» y «a la interrelación de las infraestructuras verdes». Por su parte, el arquitecto Tito Llopis, del equipo Vetges-Tu i Mediterrània, pidió una actuación inmediata en el Tramo II que ellos proyectaron. «Nuestro tramo -expresó- merecería dedicarle un cierto esfuerzo: los tramos iniciales del jardín y sus arquitecturas se han deteriorado y hay que dedicarles esfuerzos», comentó.

Llopis añadió que cuando diseñaron esta parte, «lo diseñamos con agua porque había que contar ella» para evocar cuál era el origen histórico de la actual obra de ingeniería hidráulica. Es cierto que el ritmo de crecimiento y de inversiones previstas en la estructura verde «no avanzaron como estaba previsto». De ahí, que en cierta manera «se perdiese la oportunidad de tener un gran jardín del río».

En cuanto al futuro,afirmó que hay que «potenciar las bajadas, poner en valor el Pont de Fusta y también ampliar las marginales de los lados», significó.

Una conquista de los vecinos

El punto de vista de la ciudadanía lo aportó María José Broseta, presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de València.

Broseta resaltó que la protección del lecho fluvial fue posible «por la movilización cívica» no en vano «la gente de a pie fuimos protagonistas de aquellas conquistas» sociales, en referencia a este jardín que iba para autopista, y a la no destrucción del Saler. Ahora bien, en 2022, este corredor medioambiental «está todavía por terminar desde el Puente de Astilleros hasta la mar, dejando a barrios como La Punta o Nazaret sin salida al frente litoral». «Esperemos, -denunció Broseta-, que no tengamos que esperar otros 35 años para que este río verde llegue el mar».

Además, Broseta advirtió que el cauce y sus instalaciones deportivas «necesitan más cuidados y una mejor reorganización» de los elementos que lo forman. Mientras, este pulmón valenciano es el parque urbano más visitado de España por lo que los vecinos «exigimos una participación real que nos permita transformar la ciudad».

La importancia de los puentes

Otra perspectiva del debate interesante la apuntó la arquitecta y urbanista Isabel Navarro quien destacó que los puentes que jalonan su trazado: «son unos elementos que no se pueden disociar del río». Así, aconsejó tomar medidas para favorecer la visita de estas construcciones «como los de Campanar o Aragón, que no están pensados para ser vistos desde abajo». Por tanto, habría que mejorar su iluminación y conservación.

También hay que «coordinar todos los elementos que ya existen», sean de tipo patrimonial, cultural o ambiental, en el recorrido o en las márgenes del río. En ese sentido remarcó que el conjunto del Jardí del Túria representa «un patrimonio artístico y paisajístico magnífico». Además, coincidió en que el Tramo II tiene «una necesidad acuciante» de ser rehabilitado.

Gestión sostenible

Desde el prisma de la jardinería y el mantenimiento de la vegetación, el director de Centre Verd Raúl Aznar ensalzó los avances que se han dado para hacer «una gestión sostenible» del parque urbano y la apuesta por diferentes usos que ayudan a luchar contra el Cambio Climático.

Por ejemplo, en el Jardí del Túria, afirmó el riego «está telegestionado con una central que funciona en función del clima». La maquinaria y los vehículos utilizados «son eléctricos» por tanto más respetuosos con el medio ambiente. La poda, recordó, «se recoge, se tritura y se reutiliza» de modo que lo que generan estas arboladas se quedan en ellas. En definitiva, «en cuanto a jardinería, las cosas se están haciendo de manera positiva y sostenible».

«Desde el satélite a la lupa»

Por último, el gerente del OAM de Parques y Jardines Josep Tamarit, que es el encargado de gestionar el Jardí del Túria, se felicitó porque «somos conscientes de que quedan muchas cosas por hacer ya que trabajamos sobre el río desde el satélite a la lupa». Ahora bien, los aspectos menos positivos «estamos en camino de solventarlos».

De hecho, «estamos en plena redacción del Plan Verde de Biodiversidad de la ciudad, donde figura el plan especial del Jardí del Túria» y «acabamos de sacar a licitación el concurso de ideas» para diseñar el Parque de Desembocadura que concretará «la conexión con el litoral, las playas, el parque natural y la Marina». Tamarit está convencido de que los proyectos que optarán a ese concurso «van a trascender algunos límites y nos harán soñar». Tamarit enfatizó que están trabajando «con una jardinería sostenible» de forma que todo «lo que generamos en el jardín se queda en el jardín». Igualmente han avanzado en la lucha ecológica contra los insectos para evitar el uso de fitosanitarios.

Público asistente

Entre el público se vio a los concejales socialistas del equipo de gobierno Borja Sanjuán y Maite Ibáñez, así como a los regidores del PP Carlos Mundina y Juan Giner. Tampoco faltó el portavoz de Ciudadanos Fernando Giner. Por la sociedad civil hubo amplia representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos y de colectivos como la AVV de Nazaret, con Julio Moltó; de la Unión de Consumidores, con Vicente Inglada; y de otras instancias como la Defensora de los Mayores de València Asunción Pérez.