Hui, diumenge, Dia Mundial del Medi Ambient, es compleixen 20 anys de la inauguració de la primera fase del Parc de la Rambleta, una fita important per al moviment veïnal de la ciutat de València. La lluita per a la seua consecució es remunta al juny de 1976, data de creació de l’Associació Veïnal del barri Sant Marcel·lí.

En aquells anys el barri era deficitari de quasi tots els equipaments públics; urbanisme, educació, sanitat, transport, cultura, enllumenat, etc., sense oblidar la falta de zones verdes. Les reivindicacions aleshores s’encavalcaven, ara bé, des d’aquells anys l’exigència d’espais verds o d’esbarjo sempre s’ha tingut present, tant és així que quan l’últim alcalde franquista va inaugurar la plantació de «quatre arbres» en l’actual plaça Òscar Romero un grup, fonamentalment d’associades, va estendre una pancarta amb el lema «¿Esto es un parque o una maceta?».

Amb l’arribada, en 1979, del primer ajuntament democràtic es va obrir una finestra a la participació, i regidors i veïnat van treballar en una mateixa direcció perquè, tot i que fora provisional, i amb la indispensable col·laboració dels propietaris dels terrenys que per escrit o de facto cedirien, sense res a canvi, els seus terrenys -mai els ho agrairem prou- per a obrir en 1982, en el carrer Pius IX, un xicotet parc que actualment és la zona de jocs infantils del parc de la Rambleta.

El projecte de la desorbitada ampliació del Cementeri General i la construcció, en zona verda, del Crematori al final de l’Av. de Gaspar Aguilar, uns terrenys adquirits en temps de la II República per patricis valencians, correligionaris de Blasco Ibáñez, per a ubicar el panteó del famós escriptor, van trencar aquella «lluna de mel» de col·laboració entre Ajuntament i veïnat i, primer en l’Audiència Provincial i després en el Suprem, l’Associació li va guanyar el pols a l’Ajuntament de Pérez Casado. La sentència del Suprem descartava l’enderrocament del Crematori, ja consolidat, però obligava a l’ajuntament a compensar al barri de Sant Marcel·lí amb l’execució d’una zona verda. Açò últim es va concretar amb la reserva de més de 140.000 m² de sol, en el Pla General d’Ordenació Urbana de València (PGOUV) de 1988, per a l’execució d’un parc. Dissortadament, els canvis de partit en el consistori municipal van deixar en mans del Partit Popular l’execució del Parc que, després d’anys i de nombroses i insistents reivindicacions, va veure la llum el 5 de juny de 2002. Inicialment, es va construir una primera fase, a la que tot seguit se li van afegir instal·lacions esportives, entre elles la piscina, quedant l’execució de la resta del Parc, més de 80.000 m² per al futur. A partir d’aquest moment ja no s’ha fet cap ampliació.

Amb l’arribada, en 2015, del nou equip de govern s’albiraren entre el veïnat noves expectatives perquè el projecte assoliria un nou impuls i es continuara completant. Passats set anys eixes esperances han estat minsament complides, perquè si bé és cert que en estos anys s’han instal·lat horts urbans en una parcel·la expropiada per l’equip municipal del PP, que tot i estar previstos en la Pla Director del Parc, no ho eren en la ubicació que finalment s’ha escollit. Un fet que fa necessària la revisió de l’esmentat Pla redissenyant els espais pendents d’enjardinar, amb l’objectiu de continuar mantenint la coherència entre la part pendent d’executar i la ja executada. Des de l’Associació de Veïnes i Veïns celebrem disposar de les parts del parc ja aconseguides, però som conscients què totes eixes xicotetes victòries no han estat un regal dels respectius ajuntaments, sinó els resultat de dècades de lluita. La democràcia es practica exercint-la i els drets cal defensar-los perquè no cauen del cel. Són 20 anys sense fer res i esperant la 2ª fase. A hores d’ara cap altre moviment de rellevància respecte al Parc hem pogut conéixer. Desconeguem quines previsions i actuacions té programades executar l’actual equip de govern; no sabem si tal com ens van prometre fa cinc anys s’ha refet el Pla Director integrant els horts urbans ja executats, si s’està expropiant alguna parcel·la, si s’han buscat fons econòmics per a la futura ampliació, etc. No és d’estranyar, per tant, que el veïnat recele de veure la culminació de l’execució, a curt o mitjà termini, d’un Parc començat a reivindicar a finals dels anys setanta, guanyat en el carrer i en els tribunals en els anys 80, i fet en part realitat en 2002, perquè actualment no s’entreveuen senyals en els responsables municipals en la direcció que permeta fer-lo realitat a mitjà termini.

Per a celebrar l’efemèride del 20 aniversari, però també i sobretot per a mantindre la reivindicació i esperonar a qui corresponga, la nostra entitat veïnal ha organitzat una jornada lúdica-reivindicativa amb una activitat que tindrà lloc el diumenge 5 de juny, a les 11 del matí amb l’auca del Parc de la Rambleta, una auca gegant itinerant formada per una dotzena de cartells de cartró-ploma amb fotos i textos, que seran llegits en una ruta pels diferents ambients i llocs del Parc, fent una descripció acompanyada d’imatges sobre diferents fets i situacions que ha superat fins ara la nostra Associació Veïnal en la ja llarga reivindicació del Parc de la Rambleta. Una activitat a la qual es podrà sumar el veïnat que ho desitge prèvia inscripció. També es distribuirà entre els assistents un programa de mà amb l’auca sencera i marxandatge relacionat amb el Parc de la Rambleta, «un parc fet de baix a dalt», reivindicat pel veïnat i fins ara executat en part, per l’administració municipal.