La playa de la Malvarrosa ha sido hoy el escenario escogido para la celebración del triatlón de València, una de las citas marcadas en rojo para los amantes de un deporte que aúna atletismo, ciclismo y natación. Jesús Calvo, uno de los participantes en la competición, ha jugado en casa. No en vano, forma parte de la plantilla de la Policía Local de València desde hace 17 años y ahora está destinado como refuerzo a la vigilancia de la zona costera de la capital.

"Entrenar y estar en forma me viene bien por si tengo que correr detrás de algún detenido. No digo que pase todos los días, pero aquí en la zona de la playa hay bastantes hurtos y, a veces, tienes que salir corriendo", ha comentado a Levante-EMV.

Calvo ha quedado cuarto en la general de la modalidad supersprint, cubriendo un total de 350 metros nadando, ocho kilómetros a lomos de su bicicleta y tres kilómetros a la carrera. Las diferencias entre los primeros clasificados han sido mínimas: "Yo lo he cubierto todo en 31 minutos y el primero, que es amigo mío, me ha sacado un par de minutos".

Entró a formar parte de la plantilla de la Policía Local de València con 25 años y practica triatlón desde hace ocho. Siempre ha competido en natación. De hecho, el sábado logró una medalla de bronce campeonato de la Comunitat Valenciana celebrado en Sedaví. Quedó tercero en el rango de edad de entre 40 y 45 años. "Siempre he nadado a nivel de competición, pero me fui a la universidad y paré un poco. Luego me saqué la oposición y entré en la Policía Local. Fue entonces cuando volví a nadar y empecé a hacer triatlones".

Con 42 años de edad, Calvo forma parte de la unidad de Medioambiente de la Policía Local, aunque ahora está forma temporal destinado a la vigilancia de las playas: "Actuamos como refuerzo. Normalmente me encargo de casos relacionados con la protección de animales, pero en mi actual destino hacemos de todo, la verdad".