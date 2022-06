El Ayuntamiento de València ha autorizado a 31 de mayo un total de 125,9 millones de euros, una cifra que ha vuelto a enfrentar al gobierno municipal y a la oposición. Para el ejecutivo formado por Compromís y PSOE, el dato de inversiones supone "una cantidad récord a estas alturas del año" y "un incremento de más del 25% con respecto al mismo período del año anterior". El volumen de inversiones autorizadas en mayo, de hecho, "no se alcanzó hasta el mes de octubre del año pasado". Los 125,9 millones que ya se han autorizado en mayo representan el 30,82% del total de las inversiones previstas para todo el año y que, a su vez, "suponen unas cifras históricas, puesto que nunca antes se habían previsto unas cantidades tan significativas para inversiones".

El concejal de Hacienda de València, Borja Sanjuán, ha destacado el alto volumen de inversión alcanzado a 31 de mayo con cifras récord en el consistorio en un año clave para la recuperación de los efectos de la pandemia en unos presupuestos que, por primera vez, superan los 1.000 millones de euros. ”A 31 de mayo hemos autorizado ya 125,9 millones de euros en ejecución de inversiones, lo que supone la cifra más alta de la historia en este mes del Ayuntamiento de València. Este Ayuntamiento es ejemplo por haber hecho un presupuesto expansivo y por estar dando no solamente más ayudas que nadie sino también más volumen de inversión para poder reactivar la economía de la ciudad”, ha indicado Sanjuán, quien ha recordado que, por primera vez, las inversiones previstas por el Ayuntamiento de València superan la cantidad total de deuda registrada.

Catalá: "Es la constatación del fin de ciclo de Compromís y PSOE"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia María José Catalá ha denunciado que el grado de ejecución de las inversiones en la ciudad sigue bajando. “Esta es la constatación de la desidia y del fin de ciclo de Compromís y PSOE al frente del Ayuntamiento de València.” Tras conocerse los datos de ejecución presupuestaria, Catalá ha explicado que, a 31 de mayo de 22, el grado de ejecución de inversiones asciende al 7,7%, “un porcentaje inferior al del pasado año en estas fechas, un 9%, y casi 6 puntos inferior al del 2020". Asimismo, ha apuntado que de un presupuesto de inversiones de 276,7 M€, tan sólo se han ejecutado 21,5 M€. "Supone un grado de ejecución del 7,7%, un porcentaje inferior al del pasado año. “Pasan los años y sigue sin aumentar las inversiones en los barrios de Valencia, que ven cómo los proyectos anunciados continúan sin ejecutarse y sin mejorar las infraestructuras y servicios, pese al incremento de los impuestos", ha añadido. “Desde que gobierna Ribó y PSOE en Valencia, se han dejado de invertir en los barrios 600 millones de euros que estaban presupuestados. Esta es la realidad del gobierno municipal, todo son maquetas que no se llevan a cabo”, ha apuntado la portavoz popular.

Sobre los datos de recaudación que se han dado a conocer, señalar que a 31 de mayo de 2022 se ha recaudado 60.606.244 euros, de los que hay que destacar el aumento de recaudación en impuestos como el ICIO (6’4 M€ frente a los 4’7 M€ recaudados en 2021 por estas fechas) o algunas tasas como la de licencias urbanísticas (1,9 M€ frente a los 1,4 M€ recaudados en 2021 por estas fechas), la tasa de alcantarillado (6,9 M€) o los 2,5 M€ recaudados por la ORA.

Por último, Catalá ha recordado que “este sablazo fiscal municipal no se puede soportar mucho más tiempo. Es momento de bajar los impuestos, no de seguir aumentando la presión fiscal a los ciudadanos y las empresas. Estamos en crisis y es necesario tomar medidas valientes. La bajada de impuestos será de las primeras medidas que adoptaré como alcaldesa en 2023”, ha concluido.

Giner: "Que Compromís se deje de cortinas de humo"

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, por su parte, ha lamentado que Ribó intente maquillar su “pésima” gestión criticando la baja ejecución de las inversiones en València por parte del Estado cuando, en realidad, sus propias cifras sobre el presupuesto municipal son “mucho peores”. “Esto es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. No puede ser que el principal partido en el gobierno de la ciudad salga a quejarse de que España nos maltrata cuando él es el primero que no garantiza las inversiones prometidas en los barrios”.

“Que Compromís se deje ya de cortinas de humo. A estas alturas, es una vergüenza que el gobierno de Ribó intente ocultar su mal hacer echándole la culpa a otros. Un juego infantil que ya no convence a nadie y que a mí personalmente como vecino de esta ciudad me avergüenza”, ha indicado. “La semana pasada veíamos a través de las redes sociales que Compromís se quejada de que el Gobierno central tan solo había ejecutado el 42% de las inversiones en la Comunitat Valenciana. Pues bien, en 2021, el gobierno de Ribó únicamente ejecutó el 32% de las inversiones a nivel municipal. Ese es su nivel de credibilidad”, ha indicado.

“Si bien es cierto que el compromiso del Estado con el territorio valenciano podría ser mucho mejor, también considero que el alcalde debería evitar este ridículo después de haber dejado por los suelos la ejecución de las inversiones año tras año. Ha pasado de ejecutar el 66% en 2016 al 32% de 2021, con un 40% en 2019 y un 42% en 2020. Una caída en picado que demuestra el poco compromiso de este equipo con las necesidades de la ciudad de Valencia”, ha señalado.

Además, el portavoz de la formación liberal también ha desglosado, en un contravídeo de respuesta, la ejecución de las inversiones por delegaciones del Ayuntamiento en el año 2021: en vivienda tan solo ha invertido el 18% de lo que tenía presupuestado, en Policía Local el 38%, y en la urbanización de los barrios un 33%. Asimismo, también ha indicado que las cifras que más “sacan los colores” son las de emergencia climática y educación: con un 2% y un 0,84% respectivamente. “Cifras que deberían causar sonrojo a más de uno”, ha sentenciado.

“Pero es que esta tendencia a la baja se mantiene también en 2022, con un nivel de ejecución de las inversiones a finales del mes de mayo que es incluso inferior a la del mismo periodo de 2021. Por ejemplo, al cierre de mayo de 2021 se había ejecutado el 9%, mientras que en 2022 la cifra es del 7,8%. De los 276 millones que Ribó prometió a los valencianos en este ejercicio, solo han llegado en este momento 21,5. Una cifra que no augura nada bueno y que, previsiblemente, nos aboca a otro año con una ejecución presupuestaria que deja mucho que desear”, ha valorado.