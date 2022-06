El ataque de un perro a una hembra de Chorlitejo Negro, en la playa de la Malladeta, ubicada en el parque Natural de l'Albufera ha vuelto a poner de actualidad el debate sobre el incivismo de quienes pasean a sus perros por el litoral sin correa y sobre la falta de vigilancia y de presencia policial en las zonas de alto valor ecológico donde nidifican especies protegidas, en peligro de extinción, o como en este caso, vulnerables. Gracias a la denuncia realizada en redes sociales por el investigador y profesor asociado de la Universitat de València, Miguel Ángel Gómez-Serrano ha trascendido este nuevo episodio de acoso y persecución a un ejemplar de esta ave, que no dudó en enfrentarse a un perro para defender su nido y sus tres huevos.

Este desagradable episodio contra la fauna valenciana tuvo lugar el domingo en la playa de la Devesa del Saler hacia el mediodía. Gracias a la conciencia ecologista y al valor de un ciudadano anónimo, que no dudó en llamar a las autoridades y en hacerse cargo del pájaro herido, de momento esta hembra de Charadrius alexandrinus se recupera del ataque sufrido en el Centro de Recuperación del Saler, donde al parecer fue trasladada por este particular junto a los 3 huevos de sus crías. Según informa Miguel Ángel Gómez-Serrano, ayer por la mañana fue atendida por los veterinarios y se le han hecho unas radiografías para determinar el alcance de las lesiones que sufre. No puede tenerse en pie y está débil, por lo que es posible que el animal muera tras ser perseguido y acosado por al menos un perro. Este investigador, al igual que el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana Sergi Campillo, han lamentado el comportamiento incívico de los dueños de este can, que según relatan fuentes presenciales, asistía encantado a la persecución del Chorlitejo por parte de su perro y se negó a hacer nada para impedirlo pese a que este ciudadano anónimo le llamó la atención y le exigió que retirase y atase a su animal.

Lamentablemente, estos ataques de perros a los nidos de los chorlitejos son muy comunes y ocurren casi a diario, explica Gómez-Serrano, porque son aves que hacen sus nidos sobre la arena. Por las noches, los incuban tanto el macho como la hembra, y por el día, los dejan en el nido y sobre la arena porque el excesivo calor podría matar a los embriones. De hecho, la arena llega a estar a 43º lo que mataría a las crías por los que suelen taparlos. Cuando las hembras detectan a depredadores -los canes son esto para ellas-, lo que hacen es llamar la atención de los agresores sobre sí mismas, de manera que se ofrecen a los perros para tratar de distraer su atención y tratar de salvar a sus futuros polluelos. En este caso, la madre fue atacada y está fatalmente herida tras la persecución descrita. Los tres huevos están en una incubadora en el centro del Saler y está por ver si los polluelos podrán salir adelante.

Gómez-Serrano exige a los propietarios de los perros que cumplan con la ordenanza municipal y que no accedan a las playas con sus mascotas. Además, reclama más presencia policial en las playas del parque natural para evitar que los perros amenacen o molesten a las aves durante su período de nidificación y de cría. Por ello, demanda que se multe a los dueños de los canes que se saltan las normas y que no solo atemorizan a estas aves en peligro de extinción en España sino que destrozan sus nidos y huevos.

Por su parte, Sergi Campillo hizo un llamamiento al civismo y a que en esta época en que estamos en época de nidificación los dueños de los perros los lleven atados y con correa porque "son un peligro para la fauna salvaje de l' Albufera y es imprescindible no dejar sueltos los canes en las playas ni permitirles que accedan al sistema dunar" porque lamentablemente ocurre como ahora que una hembra "ha quedado fatalmente herida" y "tenemos seguramente una puesta fallida".

"El amor por los perros y los gatos domésticos tienen que ser compatible con la fauna salvaje", sostiene Campillo, y "nuestra obligación es respetar su espacio y llevar a las mascotas cogidas con correa" porque sin quererlo, estos canes, por su propia naturaleza, suponen un peligro para la fauna salvaje ya que persiguen a las hembras, por puro juego, o incluso pisan los huevos y dañan las puestas y los nidos, como ha constatado Gómez-Serrano en demasiadas ocasiones.

Además, Campillo añade que ha pedido al concejal de Protección Ciudadana Aarón Cano "un refuerzo de la vigilancia de las zonas dunares y de las zonas de reproducción de las aves" en las playas del parque de l'Albufera y que los agentes procedan "a advertir y a multar a estas personas" que no llevan a sus canes atados y que no cumplen las normas.