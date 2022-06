El Mercado Central y la Policía tratarán de impedir el descontrol de la carga y descarga en Brujas

La imagen de las furgonetas llenando la recién remodelada Plaza de Brujas para hacer labores de carga y descarga no ha gustado ni en la Policía Local ni en el Mercado Central, cuyos responsables han asegurado, cada uno desde sus responsabilidades, que pondrán en marcha medidas para acabar con esta situación. El Mercado Central recordará a los proveedores que ese tipo de labores no se pueden hacer más allá de las 11 de la mañana y la Policía Local velará para que se cumpla la norma. Todo para que este espacio, semipeatonal, en el centro histórico, no traslade una mala imagen a los vecinos y a los miles de turistas que cada día pasan por allí.

Cristina Oliete, gerente del Mercado Central, explicó que de los 260 vendedores del Mercat, alrededor de 90 se autoabastecen, principalmente los de frutas y verduras (52) y los de pescadería. En este caso, todos aparcan en el sótano del propio mercado, desde el que aceden a las paradas a través de 4 ascensores. Los 170 puestos restantes son abastecidos por proveedores externos, que hacen unas 1.700 operaciones de carga y descarga al mes y que tienen varias opciones para ello, bien a través del aparcamiento de la plaza de Brujas, donde hay una zona de carga y descarga que comunica con el sótano del mercado Central a través de una rampa, o bien en las zonas de carga y descarga que existen tanto en la entrada del mercado por María Cristina, como en la Plaza de Brujas. En estos casos, esas operaciones solo están permitidas hasta las 11 de la mañana. Ni un minuto más. Según Oliete, con los vendedores que se autoabastecen no hay ningún problema. Si lo hay, en todo caso, será con los proveedores que incumplen el limite de las 11 de la mañana. Y asegura que tampoco con estos hay ningún problema, que no sobrepasan ese horario de las 11 de la mañana. "Puede haber algunos que se lo salten, pero la mayoría no son de aquí, son de las tiendas y la hostelería que hay en la avenida del Oeste y mucho reparto de compra a domicilio de grandes superficies o multinacionales", dice. En cualquier caso, Cristina Oliete asegura que se recordará a los vendedores y a sus proveedores que no se puede hacer carga y descarga en la plaza más allá de las 11, cosa que recuerdan incluso por megafonía. Más vigilancia policial Por su parte, el concejal de Protección Ciudadana, Aaron Cano, ha asegurado que reforzará la vigilancia en esta zona para ir concienciando progresivamente a los proveedores en general de que deben ajustarse a los horarios y las zonas habilitadas para descargar. Cano asegura que el sótano del mercado es pequeño para tantos puestos y que hay que aparcar fuera hasta las 11 de la mañana, lo mismo que quienes van a otras tiendas. También ve conveniente ampliar la zona de carga y descarga del aparcamiento de Brujas para facilitar esas labores. De ahí que su idea sea ampliar la vigilancia, pero primero para informar y concienciar, y finalmente para sancionar, porque el objetivo último es "tolerancia cero". "La policía quiere un equilibrio. La plaza de Brujas es un espacio semipeatonalizado, por el que pasa el autobús, hay un cambio de sentido para los coches que no quieren entrar en la APR (zona de Ciutat Vella a la que solo pueden entrar residentes), y donde se pueden hacer labores de carga y descarga. Es una zona de gran importancia económica para la ciudad, así que habrá que ir haciendo las cosas poco a poco, esperar a que la gente controle la zona y sus nuevas características, e ir subiendo la presión progresivamente", explica Cano, quien recuerda, así mismo, que la mayoría de los repartidores son autónomos o pequeñas empresas a las que no puedes freír a multas". "Esa no sería la mejor opción", concluye.