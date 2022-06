El concejal del PP en el Ayuntamiento de València, Santiago Ballester, denunció ayer que no habrá tapiz para la festividad del Corpus, «como pasó con la Virgen de los Desamparados», tras quedar desierto el concurso para su elaboración.

«Apenas quedan 15 días para la festividad, el día 19 de junio, y de momento» el gobierno municipal «ha anunciado que improvisarán de nuevo pero no habrá tapiz», criticó Ballester, quien atribuyó estos hechos a «una nueva falta de previsión» que «podría dejar la fachada de la Basílica sin el tradicional tapiz». «Hemos venido alertando y no se han buscado alternativas para que no ocurra lo mismo que en la fiesta de la Virgen», señaló el edil, y aseguró que «una de las causas por las que se ha quedado desierto el concurso es que el precio de licitación es menor al que licitó el último gobierno del PP, cuando sabemos que todos los materiales han subido y se ha disparado en los últimos años».

Para el popular, estos hechos «vuelven a demostrar el escaso interés del gobierno municipal por nuestras fiestas y tradiciones, ya que están más preocupados en regar de ayudas a entidades catalanistas que en promocionar nuestras fiestas».

Es el mismo argumento que utilizaron cuando el 8 de mayo, el tradicional tapiz floral de la Virgen de los Desamparados fue sustituido por una lona con la imagen de la Geperudeta. Entonces, fuentes municipales reconocieron que se había licitado con tan solo dos semanas de antelación.

En la concejalía de Carlos Galiana reconocieron que el alargamiento de los procedimientos había atascado la contratación que antes podía realizarse por contrato menor, pero ya no, lo que dilata los tiempos. Pese a todo, Ribó se comprometió a que el Corpus tendría tapiz floral pero no se ha podido cumplir.