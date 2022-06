La Asociación de Vecinos de La Unificadora de La Punta no apoya la propuesta de la concejala de Desarrollo Urbano, la socialista Sandra Gómez, de comprar junto con la Generalitat la mitad de los terrenos de la Zona de Actividad Logística del Puerto. "Vamos a llegar hasta el final", apuntó su actual presidenta, Mireia Vidal. La entidad agotará la vía judicial en el contencioso que mantiene desde hace casi tres décadas con el Puerto de València, que afecta también a la Generalitat y al Ayuntamiento de València, por la Zona de Actividad Logística, construida en suelo de huerta y alquerías expropiados a los vecinos de la Punta.

La Asociación de Vecinos de la Punta, según explicó su presidenta, Mireia Vidal, "llegará hasta el final" para que la ZAL, ya urbanizada pero sin uso debido a las tres sentencias que han anulado el plan especial de la zona logística, se revierta al uso agrícola. "Llevamos 28 luchando y no vamos claudicar ahora", aseguró la dirigente vecinal quien recordó que el plan especial de la ZAL ha sido declarada nulo en tres ocaciones, la última el pasado 31 de marzo cuando el Tribunal Superior de Justicia anuló el nuevo plan especial de la ZAL aprobado por la Generalitat en 2018 para regularizar la situación de los terrenos, tras una primera sentencia anulatoria en 2009, ratificada por el Supremo en 2015.

El fallo del TSJ da la razón a los vecinos porque la evaluación de impacto ambiental se tramitó por procedimiento simplificado cuando debía haberse hecho por procedimiento ordinario al entender que los terrenos afectados mantenían la condición de uso agrícola al estar el anterior plan especial anulado. La Autoridad Portuaria ha presentado ya un recurso, a través de Valencia Plataforma Intermodal (VPI), contra el fallo ante el Tribunal Supremo, que en el anterior recurso tardó seis años en resolver.

Aunque la opción de la justicia suponga más años de espera, los vecinos de la Punta no piensan en una solución extrajudicial como la compra de la mitad de los terrenos, los ubicados a la derecha de la CV-500, planteada por la vicealcaldesa, Sandra Gómez. "Lo que queremos es que no haya ZAL". Sobre la reversión a huerta productiva de la zona, Mireia Vidal, destaca que una vez reviertan los terrenos se han de estudiar las opciones para recuperarlos. Gómez planteó la semana pasada la posibilidad de recuperar esta franja de suelo como gran corredor verde de conexión del Jardín del Turia con el Parque de Desembocadura de Natzaret y el Parque Natural de la Albufera.

Lo que sí tienen claro los vecinos de la Punta, a los que apoya el colectivo Per l'Horta, es que "no se politice" el recurso de los vecinos. "No vamos a llegar a ningún acuerdo con una formación política", apuntó Mireia Vidal, quien recuerda que "no es la primera vez" que los partidos políticos anuncian, siempre cerca de una cita electoral, soluciones para la ZAL. Después de la última sentencia de marzo que tumba la ZAL dos formaciones políticas, Podemos y Compromís, se han reunido con los vecinos para lanzar sus propuestas para la ZAL.

La postura ahora de Compromís, como el domingo ya apuntó el vicealcalde, Sergi Campillo, es revertir toda la ZAL, no solo la mitad, como apunta el PSPV. Compromís asegura que la propuesta de sus socios de gobierno en el ayuntamiento de València debe ser más ambiciosa y reclama la reversión de toda la ZAL. El alcalde, Joan Ribó, de Compromís también defendió en la campaña electoral de 2015 la reversión del 50% de la ZAL. Ahora ha reclamado a la Generalitat que no recurriese el último fallo, como así ha sido, y busque una solución definitiva.

Per l'Horta, que también ha recurrido judicialmente las obras de acondicionamiento de la ZAL aprobadas por el Ayuntamiento de València, recordó ayer que las sucesivas sentencias del TS y del TSJCV se refieren a la totalidad del suelo de la ZAL como No Urbanizable de Especial Proteccion Agricola. Por tanto "no admiten cumplimiento parcial", como plantea el PSPV. Per l'Horta reclama al ayuntamiento que paralice cautelarmente las obras de urbanización de la ZAL por carecer de un instrumento urbanístico que las ampare.