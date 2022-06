El centro de innovación Las Naves del Ayuntamiento de València ha presentado ‘Mapejant els barris’, un proyecto sobre participación ciudadana para repensar València a través de un paseo fotográfico por diferentes barrios de la ciudad como Malilla, Campanar, Tres Forques y Algirós. Este proyecto de Las Naves está impulsado por la fotoperiodista Eva Máñez y el arquitecto y sociólogo Borja de Madaría para reconocer los barrios a través de la “deriva” y analizarlos con la metodología Placemaking. La primera actividad, que tendrá lugar el próximo 18 de junio en Malilla, constará de un taller matutino en el que se hará un paseo fotográfico por el barrio a través de una técnica de participación denominada “deriva” en la que a través de unos dados los participantes irán recorriendo las calles para documentar con una cámara o móvil y responder a las preguntas que les guíen en la reflexión de la actividad. Posteriormente, por la tarde, los participantes trabajarán en Las Naves sobre lo documentado por la mañana, se generará un debate de reflexión y se elaborará un mapa colectivo con el resultado de las derivas y las propuestas de mejora a futuro.

Esta serie de actividades está basada en el Placemaking, un movimiento internacional que pretende devolver los espacios públicos a los ciudadanos y transformarlos en algo vivo, en plena evolución, de acuerdo a las necesidades y los intereses de las personas.

Para ello, animan a que sean los propios habitantes quienes participen colectivamente en el proceso de re-imaginar y re-inventar los espacios públicos, prestando atención a los significados y las cualidades, tanto físicas, culturales y sociales como emocionales que definen esos lugares, posibilitando que puedan ser disfrutados por toda la ciudadanía.

Esta propuesta propone un ejercicio de participación ciudadana en la esfera del espacio público escuchando voces diversas, no tecnificadas ni vinculadas profesionalmente con la planificación territorial o el análisis urbano, con el objeto de propiciar el compromiso de la sociedad civil (civic engagement). Y lo hace fácil al proponer un ejercicio de gamificación en el diseño de la propia experiencia y una metodología testada y contrastada para canalizar no solo la voz de la ciudadanía, sino también sus emociones y deseos.

Este taller ha tenido lugar anteriormente en barrios de otras ciudades del mundo como Beksitas (Estambul, Turquía) con la Asociación Sokar Bizim Dernegi, con la beca Step Travel Grants of the programme of the European Cultural Foundation; en Belleville (Paris, Francia), dentro de las jornadas en la Cité des Arts del proyecto europeo Transmaking (Horizon2020); y en Palermo (Sicilia) con Minimum Studio y Mojo Cohouse.

Missions València 2030

El centro de innovación Las Naves explora con este proyecto metodologías como el placemaking que permiten a la ciudadanía, a través de herramientas como la fotografía, reconocer, identificar y repensar la ciudad para hacer de Valencia una ciudad más sostenible, saludable, emprendedora y compartida, tal y como establece la estrategia Missions València 2030. Asimismo se trabaja el ‘civic engagement’ , fundamental en el desarrollo de la Missió Climàtica València 2030.

Actualmente València está trabajando en la Missió Climàtica València 2030, con el objetivo de convertir a València en una ciudad climáticamente neutra. Además, la ciudad ya forma parte de las 100 ciudades que la Comisión Europea ha seleccionado dentro de la misión «ciudades inteligentes y climáticamente neutras».