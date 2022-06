El Sepes asegura que la ZAL "trasciende intereses particulares" y "traerá inversiones millonarias y riqueza" a la Punta

La junta de gobierno del Ayuntamiento de València rechazará hoy el recurso de declaración de lesividad interpuesto por Per l'Horta para declarar nulas las obras de acondicionamiento de la Zona de Actividad Logística (ZAL) del Puerto de València argumentando que los terrenos ya están urbanizados y que únicamente se han llevado a cabo "medidas correctoras" para poder poner en uso el ámbito, construido hace 17 años pero sin explotar por las sentencias judiciales en contra ganadas por los vecinos de la Punta.

Los servicios jurídicos municipales aducen que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que en marzo pasado anuló, por tercera vez, el plan especial de la ZAL al no haberse llevado a cabo correctamente la evaluación ambiental, "no es firme". En contra de lo que aduce el colectivo Per l'Horta que considera que con la sentencia, recurrida por la Autoridad Portuaria ante el Tribunal Supremo, las obras efectuadas para acondicionar la ZAL "devienen también nulas" por "carecer de planeamiento especial reclasificatorio de cobertura".

El ayuntamiento ha recabado en el recurso informes de la Sociedad Estatal del Suelo (Sepes), urbanizadora de los terrenos, que rechaza la declaración de lesividad argumentando que la ZAL "trasciende los intereses particulares" y generará "inversiones millonarias, riqueza y empleo no solo para la Punta sino para toda la ciudad de València". Añade la sociedad estatal que "más lesivo para el interés público sería que las obras de mejora no se hubieran ejecutado".

En línea con el Sepes y el ayuntamiento, el informe de la Conselleria de Política Territorial recabado en respuesta al recurso de Per l'Horta recuerda que la sentencia del TSJ "no es firme", al tiempo que añade que no se dan los supuestos de "perjuicio y anulabilidad" de las citadas obras de mejora que exige la declaración de lesividad.

El Ayuntamiento de València aprobó las obras de mejora de la ZAL en abril de 2020. El pasado 12 de mayo dichas obras se dieron por concluidas y fueron recepcionadas por el Ayuntamiento de València.