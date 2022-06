Algo más de la cuarta parte de las personas mayores de 65 años de la ciudad de València viven solas, según los datos recogidos por la Oficina Municipal de Estadística en el documento «Población mayor de 64 años en la ciudad de València. 2022», una publicación monográfica que recoge la información estadística relevante sobre este segmento poblacional, según consta en el Padrón Municipal de Habitantes. En total, los sexagenarios o más, a fecha de 1 de enero de 2022, suman un total de 170.902 personas, lo que supone un 21,4 % del total.

Tal como se recoge en el citado estudio, la población de 65 y más años inscrita en València en el padrón municipal de habitantes, a fecha de 1 de enero de 2022, aumentó en 1.251 personas durante 2021 y se situó en 170.902 individuos, lo que supone un 21,4 %.

De éstas, los octogenarios o de más edad constituyen el 33,5 %. Por sexo, el 40,5 % de las personas de 65 y más años empadronadas en València son hombres (69.200 personas) y el 59,5%, mujeres (101.702 mujeres).

Esta es una tónica general en la demografía nacional y mundial: las mujeres son más longevas, también las valencianas. En cuanto a las formas de convivencia, el 38% (64.966) conviven con menores de 65; mientras que el 61% (un total de 104.197) conviven únicamente con otros sexagenarios. El resto, 46.302 (un 27,1 %) son las que viven solas.

La distribución de los mayores de 65 años en la ciudad coincide con la distribución de la población, es decir, que el distrito con más densidad demográfica, que es Quatre Carreres, es también el que más mayores tiene. Y lo mismo ocurre en el caso de los barrios, el más poblado, que es Benicalap, es también el que sufre más el edadismo. Los distritos más envejecidos, amén de Quatre Carreres, son Algirós, Extramurs, La Saïdia y el Pla del Real. Les siguen Benimaclet, L’Eixample, L’Olivereta y Patraix.

Si se echa la vista atrás y se comparan los datos de 2022, por ejemplo, con los de 2008, hace 14 años, se constata que en las últimas décadas el fenómeno de la soledad no deseada se mantiene o se agrava. Entonces, en 2008, más de un cuarto de las personas mayores que residían en la ciudad, concretamente el 26%, vivía sola, según se desprendía del estudio elaborado por la Oficina Municipal de Estadística.

El distrito con más jubilados era entonces Extramurs, seguido muy de cerca por Quatre Carreres. Por barrios, sin embargo, la mayor concentración de jubilados se daba en Russafa. Este barrio merece una mención aparte ya que conforme ha avanzado el siglo XXI, ha cambiado su composición demográfica lo que explica que haya bajado la media de edad de sus habitantes. La soledad no deseada es una terrible epidemia social que ha visto agravada sus efectos negativos por la pandemia. Muchos ciudadanos de València no solo viven solos sino que además están enfermos o sufren problemas de movilidad reducida. Por añadidura, sus pisos no están adaptados y las fincas más antiguas carecen de ascensores y no son accesibles ya que no se han eliminado las barreras arquitectónicas. El resultado es que son mayores y están recluidas en sus casas dado que no pueden bajar a la calle si no tienen ayuda de familiares o vecinos.