La Generalitat finalmente recurrirá la sentencia de marzo pasado que anuló por tercera vez el plan especial de la Zona de Actividad Logística (ZAL) del Puerto de València y daba la razón a la Asociación de Vecinos La Unificadora de la Punta. La decisión de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia contra la ZAL está basada en el informe de la Abogacía de la Generalitat que determina que existe "un interés casacional claro" por lo que la administración autonómica no desistirá de la vía judicial como le pidió el alcalde, Joan Ribó. La administración autonómica recurrirá, como ya lo ha hecho la Autoridad Portuaria de València, en casación ante el Tribunal Supremo. La Generalitat "no puede mirar a otro lado", apuntaron fuentes de la Conselleria de Política Territorial, que en 2018 aprobó el plan de la ZAL anulado.

La presentación del recurso no invalida, afirma la Generalitat, pero si condiciona la propuesta planteada por el PSPV de la ciudad de comprar para regenerar la mitad de la ZAL. La Generalitat alude en concreto a la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Urbano, con la socialista Sandra Gómez al frente, para que se recupere parte de la ZAL y convertirla en una zona verde que una río y Albufera que puede servir como punto de partida para avanzar en un desarrollo sostenible de la zona. Al respecto, asegura que "independientemente de lo que jurídicamente le corresponde hacer, la Generalitat "buscará todas las herramientas posibles para buscar consensos con el Ayuntamiento de València y los vecinos de la zona para integrar la ZAL en la ciudad de València en busca de una solución que combine protección del medio ambiente y crecimiento económico". La Generalitat, aseguraron fuentes de la Conselleria de Política Territorial, "no quiere el modelo de la ZAL planteado originariamente". "Esta no es la ZAL que hubiera planteado la Administración valenciana".

"Ya está urbanizado"

Abogacía declara el interés casacional por varios motivos. En primer lugar "es necesario un pronunciamiento del TS para determinar si, cuando se realiza una evaluación ambiental por el procedimiento simplificado por considerar que es válida y suficiente, porque los informes ambientales concluyen que no tiene efectos significativos para el medio ambiente, puede equiparse a la ausencia total de evaluación ambiental, en caso de que se considere que debería haberse acudido a la ordinaria".

Por otro lado, "es necesario el pronunciamiento que aclare si corresponde la evaluación ordinaria o simplificada en las modificaciones menores de planeamiento y que se pronuncie qué debe entenderse como una modificación menor". El recurso de casación pretende que se esclarezca si el valor superficie se debe considerar de forma aislada o por relación a todo el entorno que debe regular.

Por último, apunta la Abogacía "en el caso de la ZAL el suelo ya está urbanizado". En el recurso se plantea que, puesto que las evaluaciones ambientales estratégicas tienen una vocación preventiva, acudir a una evaluación ambiental ordinaria tiene sentido solo cuando el suelo no está transformado. "La situación real del suelo de la ZAL es que está completamente urbanizado". recalca.