El profesor Rodrigo Madrid es autor del libro “Los infantillos del Corpus, Valencia”, tradicionales danzas de Corpus, que él, junto a un experto grupo de profesionales, ha recuperado con ilusión y constancia, aunque poco duró la rehabilitación de su presencia en la liturgia y procesión de la octava de Corpus en el Real Colegio Seminario del Patriarca donde se bailaban, y de las que han sido expulsadas porque, al decir de su clerecía, restaban piedad al acto eucarístico. La parafernalia que ellos hacen no resta piedad, ni distrae la atención a la Eucaristía.

Esperemos que mentes más abiertas y amantes de lo histórico y tradicional vuelvan a regir los destinos del lugar que el arzobispo Juan de Ribera levantara en honor a la Eucaristía y no vean como algo diabólico estas danzas y las permitan. Mientras tanto, por fortuna, el president de la Generalitat, Ximo Puig, las ha tomado bajo su protección y amparo y se seguirán bailando, aunque no en su marco natural, la Iglesia del Patriarca, sino en una iglesia desacralizada, la del antiguo Monasterio jerónimo de San Miguel y de los Reyes, donde pasarán su exilio debido a argumento tan baladí como que restan devoción al acto eucarístico, aunque se presume que fueron más bien motivos económicos, ahorro de gasto, los que influyeron en la decisión de suprimirlas, a pesar de las Danzas de los Seises hizo aumentar en gran número la asistencia de público a la procesión de la octava de Corpus en el Patriarca.

Rodrigo – recuperador de las Danzas- derrocha entusiasmo y amabilidad, se nota nada más comenzar la entrevista que el tema de las danzas lo vive con pasión. Me dice que son muchos años trabajando en un proyecto en el que se han implicado cerca de medio centenar de personas y que ahora consolidado, se muestra en todo su esplendor. Como precedentes de la necesidad de recuperar las Danzas de los Seises vengo ya escribiendo hace varios años en mis libros y artículos sobre el Corpus. Y el asesor de fiestas del Ayuntamiento de Valencia, Manuel Camarasa, ya viajó a Sevilla, de donde vinieron, para iniciar trámites de su recuperación y rehabilitación. El cambio en el gobierno municipal último lo paralizó todo por parte del Ayuntamiento, pero Rodrigo Madrid, como buen francotirador, logró la conquista.

-¿Cuándo comenzó el proyecto de recuperación de los Seises?

- Mi pasión por la investigación es de largo recorrido. Desde hace muchos años he exhumado y publicado más de un centenar de obras musicales encontradas en archivos españoles e hispanoamericanos. En esa labor por rescatar parte de nuestro riquísimo patrimonio musical se enmarca mi interés para la recuperación integral de las danzas de los infantillos que se habían bailado tradicionalmente durante los siglos XVII y XVIII en la Octava del Corpus Christi de Valencia.

- El proceso de recuperación lo ha contado en un libro.

- Sí. El libro recoge de forma documental el proceso de recuperación de las Danzas del Corpus realizado por mí, al frente de un equipo interdisciplinar, desde el año 2010 hasta la actualidad. El texto cuenta con un pormenorizado índice que contiene diversos apartados donde se muestra la música, la vestimenta, los protocolos minuciosos y la historia global entrelazada.

- ¿Hábleme de la Danza de los infantillos?

- Las danzas del Corpus fueron compuestas por encargo del Patriarca de Valencia, Juan de Ribera (Sevilla, 1532 – València, 1611) a su famoso maestro de capilla Juan Bautista Comes en 1609. Tal vez, el origen sevillano de Juan de Ribera debió de influir para que se instaurasen en Valencia unas danzas, que a imitación de las celebradas en Sevilla desde el siglo XVI, contribuyeran con su desarrollo al boato exterior en la procesión de la Octava del Corpus valenciano.

- ¿En qué tiempo fueron bailadas estas danzas en Valencia?

- Las danzas se estuvieron bailando exactamente desde 1609 hasta 1816. Después hubo intentos de recuperación debidos a la iniciativa del Ayuntamiento de Valencia. Así, en 1966 la Danza fue bailada excepcionalmente en la iglesia del Patriarca y años más tarde también se bailó en 1972. Después nada más hasta la recuperación integral que realizo a partir del año 2000.

- Dedica un extenso capítulo a glosar la figura del compositor Juan Bautista Comes autor de las danzas.

- En efecto Juan Bautista Comes (ca. 1582 – 1643) es un músico excepcional. Es uno de los primeros compositores que introduce en Valencia la policoralidad, obras escritas para varios coros. Comes escribe para un número grande de voces buscando siempre la oposición sonora y utiliza de forma magistral en las danzas, el cambio de ritmo con el fin de facilitar la coreografía.

- Según tengo entendido las Danzas del Corpus son únicas en todo el territorio nacional.

- Mire, por lo que yo he podido investigar, y le aseguro que ha sido mucho, no existe en España y me atrevería a decir que en Hispanoamérica una música compuesta expresamente para ser danzada dentro de la iglesia en la festividad del Corpus. Ese privilegio lo tenemos los valencianos con las danzas compuestas por J. Bta. Comes.

- En el libro se muestra espectaculares fotografías de los infantillos vestidos.

- Debo decirle que en Valencia tenemos una de las más acreditadas indumentaristas: Victoria Liceras. Pues bien, partiendo de que los infantillos del Corpus valenciano pudieron tener una vestimenta que fue evolucionando en concordancia a los usos y costumbres de la época tomamos la determinación, contando con el asesoramiento de la señora Liceras que, en esta nueva etapa, el traje de los infantillos sería una recreación del “traje de paje” utilizado durante el siglo XVII por la corte austríaca.

- Dedica un apartado de su libro a los nuevos tiempos.

- Si, en efecto, en el año 2018, el presidente de la Generalitat Valenciana decidió acoger la danza de los infantillos del Corpus que se había bailado históricamente durante la celebración de la Octava del Corpus en la iglesia del Patriarca. Así, Presidencia de la Generalitat toma bajo su amparo la conservación de este tesoro inmaterial apoyando que las Danzas del Corpus se celebren en el marco incomparable del Monasterio de San Miguel de los Reyes durante la festividad del Corpus valenciano.

Los “Infantillos del Corpus. València 2010-2022” es un volumen de un centenar y medio de páginas acompañado de magníficas ilustraciones que muestra las pautas históricas recorridas por las danzas y los infantillos a lo largo de los siglos y sirve para comprender, admirar y valorar el rescate de esta tradición. Está prologado por Román dela Calle. El texto está redactado en castellano,valenciano, inglés y francés. La magistral firma de Pedro Molero se advierte en muchas de las fotografías.

El autor

El autor de la obra, Rodrigo Marid, es clavecinista, organista, musicólogo y director dedicado a la investigación de la música barroca. Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y de la Muy Ilustre Academia de la Música Valenciana. Doctor en Filosofía y Letras. Profesor de Universidad. Codirector del Máster de Estética y Creatividad Musical de la Universitat de Valencia.

Ha sido galardonado con el Premio de Honor del Conservatorio de Valencia, Premio a la Creatividad, Premio del Instituto Universitario de Iniciativas Culturales. Premio “Andrés Segovia” al mejor intérprete de música española y Premio “José Miguel Ruiz de Morales” de la Universidad de Santiago de Compostela.

Ha sido invitado a congresos internacionales en Argentina, Méjico, Chile, Polonia, Bolivia, Israel, Marruecos, Austria, Italia, Perú, Ecuador, Francia, Portugal, Berlín, Nueva York, Lisboa, Rio de Janeiro, República Checa, República de Azerbayan.

Ha desarrollado su actividad académica en distintas universidades de España, Europa y América entre las que destacan: Universidad Federal de Rio de Janeiro, Universidad Católica de Salta, Universidad S. Francisco Xavier de Chuquisaca, Pontificia Universidad Católica de Quito, Universidad de Verona, Universidad de Ostrava, Universidad de Szeged, Universidad de Valparaíso, Qeens College de Nueva York, Université de Cergy-Pontoise, Universidad de Lisboa.