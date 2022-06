La Asociación Vecinal de la Malva-rosa realizará el próximo 17 de junio una consulta popular sobre la propuesta de reurbanizar y peatonalizar la avenida principal del barrio. La encuesta se realizará telemáticamente desde su página web y con puestos de consulta por el barrio, según ha anunciado la propia asociación, que también exige participación sobre los planes municipales en las Casitas Rosas para garantizar que la opinión del barrio se refleje en el plan.

Después de asistir a la sesión informativa de 10 de Mayo dónde se informó de los proyectos urbanísticos previstos para La Malvarrosa, con especial atención al plan de urbanización/peatonalización de la Avenida Malvarrosa, y después de constatar la gran polémica y división existente entre los vecinos, habiendo quedado cuestiones por resolver, la asociación ha solicitado el proyecto definitivo. "El vecindario, que somos los afectados por el proyecto, necesitamos conocer las soluciones realistas que el estudio ha previsto para las plazas de aparcamiento que se eliminan (más de 250) teniendo en cuenta que también se elimina aparcamiento que actualmente pernocta en la Plaza Antonio Eximeno, y que uno de los solares que se pretende habilitar, ya en la actualidad sirve de aparcamiento. Hay que tener en cuenta que desgraciadamente en la Avenida Malvarrosa no hay más de dos garajes privados. Así como los detalles de en qué situación quedan las calles y plazas adyacentes por donde se desviará el tráfico", explican.

Los vecinos pedían otra cosa

Desde la Asociación Vecinal recuerdan que el Síndic de Greugues afirmaba en su informe que "el barrio de la Malva-rosa es un barrio vulnerable, que no ha sido tenido en cuenta en las últimas 4 décadas y con el gueto de las Casitas Rosas que irradia y degrada el entorno, con importantes consecuencias para la seguridad y salubridad (las viviendas están rematadas con láminas de amianto)". Así pues, "lo que el barrio ha demandado en todas las movilizaciones y asambleas vecinales es una intervención en las Casitas Rosa, que por supuesto no debe impedir otros proyectos de regeneración del barrio (arreglo de las plazas que se viene demandando desde hace años, carril bici según el proyecto existente por c/ Gran Canaria, arreglo y saneamiento de los solares, arreglo de las aceras y arbolado, etc. etc.)". Frente a eso "se va a ejecutar de manera inmediata la urbanización/peatonalización de la Avenida Malvarrosa sin contar con la opinión de vecinas/vecinos y comerciantes afectados, y de la propia AAVV Malvarrosa, que nunca ha tenido entre sus prioridades este proyecto", lamentan.

"Se va a ejecutar de manera inmediata la urbanización/peatonalización de la Avenida Malvarrosa sin contar con la opinión de vecinas/vecinos y comerciantes afectados"

En estas circunstancias, la asociación quiere conocer los plazos de ejecución de cada una de las partes y saber si existe alguna posibilidad de dar voz a los vecinos/vecinas para en todo caso introducir mejoras, abriendo un periodo de consultas contando igualmente con los comerciantes, puesto que todos ellos son los afectados y a los que en teoría se pretende favorecer. "Ante un proyecto tan importante como la reurbanización de la avenida Malva-rosa, hay que escuchar el sentir del vecindario. La opinión del barrio importa", advierten.

"Para la avenida Malva-rosa queremos que el ayuntamiento escuche nuestras reivindicaciones y propuestas. La democracia es consultar, dialogar y negociar. Por eso ahora la asociación vecinal de la Malva-rosa impulsa una consulta popular para el próximo 17 de junio sobre las propuestas del barrio para la mejora de la avenida Malva-rosa", concluyen.