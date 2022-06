La concejala de Patrimonio del Ayuntamiento de València, Isabel Lozano, ha dado a conocer que la concurrencia pública a los diez locales de propiedad municipal que se han puesto a disposición de las entidades sociales y vecinales de la ciudad, en modalidad de cesión gratuita, ha interesado a un total de 36 entes, lo que la concejala ha considerado un "éxito" y que, según ha explicado, "demuestra el gran interés y demanda existentes".

Isabel Lozano ha explicado que “es una demanda habitual por parte de las entidades sin ánimo de lucro que el Ayuntamiento les ceda locales para desarrollar las actividades de interés social. Y es voluntad del equipo de gobierno de Joan Ribó fomentar la participación ciudadana a través del tejido asociativo, por lo que convocamos esta concurrencia pública”. Cabe decir que ninguno de los diez locales existentes se ha quedado desierto, es decir, que todos ellos han recibido solicitudes por parte de las entidades.

El estado de los diez inmuebles es diverso y necesitan distintos niveles de inversión para las entidades cesionarias. Están situados en Plaza Portal Nou, Av. Catalunya, C/ Impresor Monfort, C/ Mediterráneo, C/ Soguers, C/ José Benlliure, C/ Lluís Despuig, Edificio “Torreta 2” situado en la Plaza Zaragoza, Alquería Parque Urbano de Malilla Norte y C/ Torno del Hospital. En total, son tres en el barrio del Cabanyal, dos en el barrio del Carme y uno en los barrios de Mestalla, Ciudad Universitaria, Velluters, Malilla y Patraix.

“Desde el año 2016, cuando se aprobaron unas bases con esta finalidad, las cesiones de uso a este tipo de entidades se han realizado mediante un procedimiento de concurrencia pública. Sin embargo, hemos considerado conveniente y oportuno que se aprueben unas nuevas bases, recogiendo una regulación más detallada de los derechos y obligaciones de las entidades cesionarias, estableciendo que únicamente podrán cederse locales a aquellas entidades sin ánimo de lucro que no dispongan de algún local cedido por el Ayuntamiento”, ha dicho Isabel Lozano.

Necesidad de reformas

Pero ése no ha sido el único cambio en los criterios. Dado que existen locales con necesidad de reformas importantes, un 20% de la puntuación, en este tipo de espacios, tendrá en cuenta el valor de las obras que cada entidad se compromete a realizar en el local para el ejercicio de sus actividades. Además, para que las entidades puedan amortizar el esfuerzo de adecuación, se han establecido plazos de cesión para los locales con necesidad de intervenciones de diez años, prorrogables hasta cinco más, a diferencia de los que únicamente requieren obras de adecuación que no afectan a la estructura, que tienen un plazo de cuatro años, prorrogables hasta cuatro más.

Para fomentar que la cesión de locales llegue al mayor número posible de entidades, y dada la alta demanda existente, se valora muy positivamente (hasta el 40 % de la puntuación) la disponibilidad y el compromiso de las entidades para compartir el uso del local. Finalmente, se valorarán con hasta 40 puntos las características de la entidad y del proyecto presentado, teniendo en cuenta tanto la implicación de la entidad en el “tejido social” del barrio y las actividades realizadas en los dos últimos años en coordinación con las asociaciones vecinales y sectoriales del barrio y del distrito, con el Ayuntamiento de València o con otras personas o entidades distintas de las anteriores como el interés social de los programas, proyectos o actividades realizadas. También se tendrá en cuenta la valoración del programa de actividades de la entidad para el año siguiente y el horario de apertura y uso propuesto para el local.

Las entidades cesionarias, además de que deben obtener las licencias y autorizaciones necesarias para el desarrollo de su actividad, están obligadas a conservar diligentemente los locales, a la contratación y pago de los suministros necesarios para su actividad y al pago de los gastos ordinarios de comunidad que correspondan al local cedido. En cambio, no tendrán que abonar ningún importe al Ayuntamiento en concepto de alquiler, ya que la cesión es totalmente gratuita dada la actividad de cariz social que se desarrollará en estos espacios.

Una vez recibidas todas las solicitudes, el ayuntamiento procederá en septiembre a realizar las valoraciones de cada propuesta y asignará a cada entidad el local correspondiente según la puntuación obtenida.

Isabel Lozano, que también es concejala de Servicios Sociales, ha querido "poner en valor la labor que realizan las cientos de entidades sociales y vecinales en nuestra ciudad" y ha añadido que "para el gobierno de Joan Ribó es primordial mantener una estrecha colaboración y un trabajo conjunto y diario con ellas. Lo hacemos en temas de atención a personas sin techo, donde su ayuda es primordial, pero también en otras cuestiones como la prevención de la violencia machista, el apoyo y atención a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad de nuestra ciudad”.