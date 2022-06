El Grupo Municipal del PP ha lamentado que en siete años de Gobierno de Joan Ribó y PSOE "la gran inversión para recuperar el Cabanyal sea una inversión de casi medio millón de euros para arreglar la sede de la entidad municipal del Plan Cabanyal-Cañamelar”. Hoy en el consejo de administración de la Sociedad Plan Cabanyal ha aprobado la adjudicación de la obras para rehabilitar un inmueble para la oficinas de la sociedad, informan los populares.

“Estos datos demuestran el escaso interés del gobierno municipal por recuperar este barrio de la ciudad. Ni han ejecutado el plan EDUSI del Cabanyal con los fondos europeos que debía estar listo este año y sólo se ha ejecutado un 12% de lo previsto. Tampoco se ha aprobado el plan especial y Compromís-PSOE han fracasado luego de siete años pues no han sido capaces de recuperar el Cabanyal”, señala el concejal del PP, Juan Giner Corell.

Giner Corell ha lamentado que no se rehabilitan pisos para viviendas sociales ni para jóvenes "sino que se opta por arreglar la sede de la entidad municipal". Además, lamenta el concejal popular "se van a subastar 20 viviendas de titularidad municipal para particulares en lugar de rehabiltarlas el ayuntamiento y sacarlas para vivienda de alquiler social cuando hay una lista de espera de cerca de 2.400 familias para acceder a una de ellas". De hecho, esta lista de espera, se ha duplicado a lo largo de los dos últimos años "al pasar de los 1.450 demandantes a los 2.431, casi 1.000 personas más que ahora se encuentran en lista de espera para poder acceder a una vivienda pública".

Mientras, explica Juan Giner Corell, “el plan Reviure municipal ha sido un fracaso en sus tres ediciones y cuando el ayuntamiento tiene 20 inmuebles para rehabilitar y poder sacarlos al mercado de alquiler social son incapaces de hacerlo y prefieren vender a particulares este patrimonio municipal donde podría darse una vivienda digna a 20 familias”. El concejal del PP ha señalado que los concejales del gobierno municipal “han sido incapaces de dar respuesta a la demanda de viviendas a miles de familias de la ciudad de València. Sólo han construido seis viviendas de promoción pública, han fracasado en sus planes de alquileres asequibles y en su proyecto para sacar al mercado las viviendas vacías de la ciudad”, ha subrayado.

“Los datos del plan de alquiler asequible demuestran el nuevo fracaso de una de las acciones que el ejecutivo local presentó como una herramienta útil para dar respuesta a las necesidades de las familias”, ha señalado Giner que ha añadido que resulta "ridículo y francamente lamentable que en una ciudad como València de cerca de 900.000 habitantes los que venían a rescatar personas sólo sean capaces de facilitar once viviendas. Esto es un ejemplo grafico más de la incapacidad de gestión de la izquierda", ha subrayado.

Ciudadanos denuncia el atasco del plan especial

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos Fernando Giner ha lamentado los constantes retrasos en la aprobación del Plan Especial del Cabanyal. “No entendemos cómo uno de los buques insignia de este gobierno todavía está pendiente de aprobación. Hace siete años que prometieron a los vecinos la regeneración y recuperación del barrio, y por el momento, los avances reales sobre la materia han sido muy escasos”, ha denunciado.

“Sin ir más lejos, la documentación lleva atascada un año y tres meses en la Conselleria de Cultura, y mientras tanto el Cabanyal sigue exponiéndose a la degradación. La concejala delegada de Urbanismo, Sandra Gómez, prometió en el último consejo de Aumsa que el gobierno autonómico tendría por fin una respuesta antes de verano, en el mes de julio. Pues bien, esperemos que así sea, y que el proceso de reforma para el barrio se desbloquee de una vez por todas. Aunque nosotros hemos pedido varias veces acceso al expediente y, viendo los pocos movimientos que hay, tenemos ciertas reservas”, ha indicado.

En este sentido, el portavoz de la formación liberal ha hecho referencia a algunas de las principales reticencias que han planteado Cultura con respecto a la propuesta que ha presentado el ayuntamiento para el Plan Cabanyal. Por ejemplo, el debate sobre la altura máxima de los edificios y la construcción de un hotel de quince plantas a la entrada del barrio: “Por un lado, la ley permite hasta cinco alturas, aunque la Conselleria parece ser que tiene reservas con respecto a esta cuestión. Y, por el otro, siguen sin ponerse de acuerdo sobre la construcción del hotel junto a la estación de Adif, sobre la que el ayuntamiento insiste mientras que Cultura pide una redistribución de las alturas porque teme que las 15 proyectadas rompan la imagen del barrio”, ha denunciado Giner.

“Y luego está el planteamiento de nuevos edificios protegidos, que ha servido al Ayuntamiento de València como excusa para justificar que la Conselleria no haya emitido todavía su informe sobre el Plan Cabanyal. Entendemos que el estudio para calificación de 1.200 edificios tiene que ser exhaustivo, pero los precedentes en todo este tema nos indican que no es más que una justificación. No es el único motivo por el que todavía no tenemos el Plan Cabanyal y, de hecho, este gobierno municipal no le puede pasar la patata caliente al gobierno autonómico para deshacerse de la responsabilidad cuando le viene bien”, ha aseverado.

Así, Giner ha indicado que existen algunos ejemplos de la desidia del propio consistorio en cuanto a la tramitación de asuntos que tienen que ver con el Plan Cabanyal. Como, por ejemplo, llevar a la comisión de Aumsa el estado de demolición de los bloques de Eugenia Viñes con José Ballester Gozalvo. “Estos bloques estaban dentro del Plan Especial del Paseo Marítimo, pero luego se metieron en el Plan Cabanyal y se decretó que no se podían demoler. Pues bien, más de un año ha tardado el gobierno municipal en dar cuenta de una cosa tan simple”, ha indicado. “Así que, que no nos vengan con excusas y que tanto Generalitat como ayuntamiento den ya de una vez por todas estabilidad y seguridad al futuro del Cabanyal”, ha concluido.