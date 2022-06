Los trabajadores de la anterior contrata que llevaba el mantenimiento y la conservación de las fuentes ornamentales de Valéncia han presentado una demanda para reclamar al ayuntamiento y a las concesionarias -la nueva que ha obtenido la nueva contrata y la que ha acabado de prestar el servicio- que sus puestos de trabajo se consoliden y sean subrogados de manera que pasen a trabajar para la empresa que ahora se ha adjudicado el contrato. Las centrales sindicales CCOO y UGT han llevado este conflicto a la vía de la jurisprudencia laboral ya que la nueva empresa adjudicataria ha comunicado a los 11 empleados que no los va a asumir, cuando se haga cargo de la contrata en breve. Un portavoz de los trabajadores ha confirmado que el próximo 22 de junio hay señalado un acto de conciliación en el que tienen que personarse el consistorio, las dos empresas afectadas y la representación de la plantilla. Si no hay acuerdo, será un juez de lo laboral quien deberá decidir sobre el futuro de estos operarios, que según indica el asesor sindical del Comité de Empresa, Felipe Camacho llevan en algún caso hasta 30 años trabajando en esta contrata. Antes de llevar a los tribunales su reclamación, el Comité de Empresa había hecho dos requerimientos a la nueva adjudicataria y al consistorio para que proceda a la subrogación sin embargo ambas instancias les han comunicado su negativa a mantenerlos en el servicio.

Fuentes municipales, por su parte, han explicado a Levante-EMV que el ayuntamiento "no puede proceder a la subrogación de estos trabajadores" porque están acogidos a un convenio sectorial "que no prevé esta posibilidad" por tanto los servicios jurídicos municipales han advertido al Ciclo Integral que no se puede mantener en sus puestos de trabajo a los operarios con el cambio de contrata. "Para el ayuntamiento -indican estas fuentes- sería más cómodo y mejor que pudiéramos proceder a la subrogación de toda la plantilla porque estos trabajadores ya conocen el trabajo perfectamente, no hay que explicarles nada y saben qué problemas presenta cada fuente". Sin embargo, esto no es posible, "es ilegal y como ayuntamiento no podemos obligar a la nueva contrata a asumirlos". De ahí que cuando se publicó el pliego de condiciones del nuevo contrato ya no se hiciese mención a la subrogación, remarcan las mismas fuentes.