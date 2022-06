El eurodiputado y vicesecretario de acción institucional del PP, ha aprovechado su condición de pregonero de la fiesta del Corpus para afear al ayuntamiento (en presencia del concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana) la ausencia de tapices en las dos grandes fiestas religiosas del centro de la ciudad. Recordando la particular rebelión de la ciudad al mandato de Carlos II para cambiar la procesión, y apelando a que "lealtad no es sumisión ni cobardía" ha expresado su particular rebelión al hecho de que la licitación de los tapices hayan fallado. "No me ha gustado que el Ayuntamiento haya renunciado a los tapices para la Virgen y el Corpus. Ha tenido que ser Amics del Corpus la que se ha tenido que esforzar un elegante sustituto. Enfrentar a unos valencianos con otros o no poner un tapiz porque parece que se beneficia a la Iglesia es no conocernos ni de lejos y no escuchar el latido de nuestro corazón. La Mare de Deu y Corpus son de todos, por encima de ideología, religión o falta de religión. Valencian lo es, por historia y por cultura. y si no lo hubiera, este suelo podría ser de València o de cualquier otro rincón de la galaxia. La procesión del Corpus, con casi 700 años, es de esas cosas que nos permiten llamarnos ciudad. Minusvalorarlo no es un castigo a los católico, sino al espíritu que, riada tras riada, escuraeta tras escuraeta, siglo tras siglo, nos ha hecho una comunidad singular".

El PP carga contra el consistorio porque tampoco habrá tapiz floral en el Corpus González Pons ha puesto de relieve el carácter simbólico, metafórico, que tiene la festividad y su procesión. "Pese a nuestroas avances, nunca el ser humano se sintió tan solo en el universo ahora que está empezando a colonizarlo. La ausencia de Dios no lo es tanto por la comodidad en que vivimos, sino por la capacidad de imaginar. Si hoy apareciera San Juan, San Pablo, San Pedro, explicando sus contactos sobrenaturales con el Creador, les diagnosticarían un transtorno mental o les meterían en la cama con un libro de autoayuda. Hoy se quiere religión sin misterio y eso es imposible" Se refirió al acto principal del Corpus y su carácter actual recordando que "lo que cuenta sólo puede ser contado tal como es, con el desfile exhuberante y si no lo entendemos no es porque se exprese de forma arcaica, sino porque hemos perdido el sentido festivo y fantasioso de la religioso. Porque pensamos que la religión se tenga que reducir a física o química. Ya no sabemos entender símbolos que no sean caritas amarillas. Y si nada nos asombra, ¿cómo vamos a entender qué es el Corpus? Nuestra procesión floreció en la Edad Media, cuando la gente tenía la capacidad desarrollada para la fiesta y la fantasía. Necesitamos recuperar esa inocencia. No de creer en dragones y demonios, sino de recuperar el talante festivo". Y también hizo una comparación con la actualidad. "El hombre medieval, con sus infinitas carencias, valoraba más la imaginación. La cultura contemporánea se limita a torearla y alcanza tal cinismo que hace parte de la realidad cotidiana las noticias falsas. Asume como ciertas las mentiras antes que traspasar la imaginación, la ironía o la imprecisión. De la duda del mito de la fe, palabras grandes para un tiempo de corazones pequeños. Actualmente, la portavocía de la fe, las redes sociales son como si en la Edad Media, los chismes de mercado sustituyeran al canto gregoriano o al lenguaje de los constructores de catedrales. Ahí sí que caminamos hacia atrás. "Ahora se ridiculizan las fiestas religiosas y se reniega de una historia que nos ha hecho libres, iguales y sabios. La multiculturalidad que se predica es que la nuestra desaparezca para que las demás se sientan respetadas" y afeó que "actualmente, una fiesta es reunirse para comer o beber, irse de la ciudad o quedarse en el sofá viendo series o comprar regalos. Y eso pasa en cualquier parte del mundo, sea cual sea la fiesta. Por eso es tan importante que la ciudad no pierda sus señas de identidad religiosa y su pasión por la fantasía".