La hostelería que se concentra en el entorno del Mercado Central, fundamentalmente en las calles María Cristina y Palafox, han expresado su temor a que la vuelta del mercadillo a este emplazamiento les arruine el negocio, pues si se mantiene la disposición anterior a las obras tendrían que cerrar sus terrazas los domingos y lunes por la mañana, ahora que las cosas empezaban a ir bien con el turismo. Piden, por tanto, que los puestos se distribuyan de tal manera que no les obligue al cierre, aprovechando, por ejemplo, la plaza Ciudad de Brujas en toda su extensión.

"Ahora que les empieza a ir bien, que hay mucho turismo, no quieren cerrar los domingos y los lunes"

El mercadillo del Mercado Central se trasladó a la plaza del Ayuntamiento cuando comenzaron las obras de reforma de las plazas de Brujas y El Mercat. Ahora las obras han terminado y el ayuntamiento tiene la intención de volver a su emplazamiento anterior. Y por eso es por lo que los hosteleros están temerosos, pues el despliegue del mercadillo obliga a cerrar las terrazas de los bares y restaurantes. "Ahora que les empieza a ir bien, que hay mucho turismo, no quieren cerrar los domingos y los lunes, porque eso les quita mucho negocio", aseguran fuentes de la Coordinadora de Ciutat Vella. Piden, en consecuencia, que los puestos se distribuyan de tal manera que no les afecte a ellos. "Nosotros creemos que es posible y no se perjudica a nadie", dijeron las fuentes, que creen que la plaza de Brujas hasta Bolsería puede ser una opción interesante en este sentido.