La tradición va de la mano de la artesanía. Y la artesanía solo es posible apostando por el producto local, de calidad y con historia. Posiblemente este pensamiento tuviese Maria Grazia Chiuri, la actual directora creativa de Dior, cuando ideó las colecciones crucero con las que ha visitado distintas ubicaciones desde 2016 y que, entre las más destacables, le han llevado a conocer la herencia artesanal marroquí o griega. La de 2023 tendrá inspiración española y un marcado carácter andaluz. Aunque anoche fue presentada en Sevilla, guarda un secreto fabricado a mano en Ciutat Vella.

Paula Carbonell, diseñadora de moda y responsable de mantener el legado centenario de Abanicos Carbonell forma parte de la quinta generación de la marca valenciana y atiende a Levante-EMV recién aterrizada de Sevilla.

Recibió hace meses la llamada de Chiuri, primera mujer en ocupar la dirección creativa de la casa francesa después de Christian Dior, Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, el polémico John Galliano y Raf Simons. La primera mujer en tomar el control de la casa Dior vino a València junto al equipo de la firma para conocer de primera mano los materiales y el proceso de fabricación de los abanicos que se comercializan en el número 21 de la calle Castellón.

"Maria Grazia lleva años trabajando con artesanos. Le interesa la tradición y se involucra en el proceso", explica Carbonell sobre el proceso creativo que culminó con la presentación de la nueva colección crucero. Tras la visita al 'cap i casal' el equipo regresó a Italia "donde realizaron los diseños" que originaron la colaboración de la fábrica valenciana con la 'maison' francesa.

Carbonell admite que, tanto a ella como al resto de artesanos, les ha "ayudado" a sentirse "valorados" en un "mundo tan industrializado en el que no se valora el trabajo manual y todo lo que ese trabajo aporta al producto final". Considera que "la artesanía no está valorada porque la gente no entiende el proceso que tiene".

Paula es la quinta línea familiar que participa en la elaboración de estos abanicos valencianos, cuyos inicios se remontan a una fábrica de 1810 que fue adquirida por el tatarabuelo de Carbonell. Desde 1940 la tienda se encuentra en la ubicación actual, un comercio "donde todo está como el primer día" y por el que desfilan clientas llenas de recuerdos porque iban "a comprar con sus madres y abuelas".

Abanicos valencianos para Dior

En Abanicos Carbonell realizaron dos tipos de 'palmito' que lucieron las modelos durante el desfile de Plaza España. El primero, más pequeño, era igual para todas las reproducciones. Sin embargo, el segundo tenía la misma base con cuatro bordados diferentes realizados en hilo dorado o de color.

Entre el medio millón de claveles y rosas rojas que anoche engalanaban la conocida plaza de la capital hispalense se dejaron ver caras conocidas como Stella del Carmen Banderas, Elle MacPherson o la 'influencer' Chiara Ferragni. También ejecutivas nacionales como Marta Ortega, presidenta del gigante textil Inditex, que también lució un abanico blanco, aunque en esta ocasión era el que las invitadas encontraban como obsequio de Dior en sus hoteles para combatir el calor sevillano.