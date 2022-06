1910: un cometa asesino, locos cacharros y artefactos voladores

Aquellos chalados en sus locos cacharros era al título de la versión española de una descacharrante película del año 1965 que tenía como marco una carrera aérea entre Londres y París ambientada en el año 1910, año en que la pasión por volar se había extendido por el todo mundo desde que siete años antes los hermanos Wrigth consiguieran hacer volar una máquina con ellos dentro.

Juan Olivert, al que todos conocían en Cullera como «el Volaoret», no fue ajeno a esta afición. Huérfano de padre, pero de familia acomodada de agricultores, invirtió más en su pasión aeronáutica que en el campo. En el Pabellón de la Industria de la Exposición Regional de València de 1909 tuvo la satisfacción de presentar su modelo de aeroplano, todavía sin motor, e incluso de departir amigablemente con Alfonso XIII. Unos meses después, un 5 de septiembre, en el campamento militar de Paterna ante un numeroso público, y aunque su pretensión era simplemente probar el motor; la emoción del momento, los vítores y aplausos del público asistente, hicieron que se viniera arriba -nunca mejor dicho-, apretara el acelerador y dejara de sentir el traqueteo de las ruedas sobre el campo, ¡estaba volando! Eso sí, el aeroplano apenas se elevó unos palmos sobre el terreno, pero durante una treintena de metros estuvo flotando en el aire. Ese día, Juan Olivert se convirtió en el primer hombre en España que consiguió elevarse del suelo con un artefacto volador.

El mes de mayo de 1910 fue prolijo en acontecimientos. Mientras en el Reino Unido Jorge V era coronado rey por el fallecimiento de su padre Eduardo VII, en València se celebraban elecciones para diputados a Cortes, pero ni la visita de don Benito Pérez Galdós apoyando a los republicanos y de Pablo Iglesias a los socialistas, fue óbice para que el liberal José Puig Boronat tuviera una mayoría de votos en la ciudad de València, seguido de Félix Azzati y Juan Barral. Aunque todos se mostraban satisfechos: los conservadores porque consideraban a Juan Barral de la Unión Republicana Autonomista (PURA) como una persona de «orden» a pesar de su republicanismo -de hecho años más tarde se integraría en la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas)-, mientras que los republicanos de Azzati lo contabilizaba entre «los suyos» como republicano que era. Y todos contentos, o no.

El cometa Halley

Pero un extraordinario suceso centraba la atención no sólo de València sino del mundo entero en aquel mes de Mayo. Se trataba de la aproximación a la Tierra del cometa Halley. Existía gran expectación y algo de miedo entre la ciudadanía, fruto muchas veces de la ignorancia y la superstición y eso que raro era el día en que en la prensa local no viniera algún artículo explicando el fenómeno o rebatiendo la idea que muchos sostenían, de que con el cometa llegaría el fin del mundo; el día 18 de mayo, fecha en que más próximo estaba el cometa Halley, con su cola arrasaría la Tierra. Comentaba el periodista Luis Gil Sumbiela en un artículo, «que no se trataba solo de personas vulgares, sino que hombres que han frecuentado las aulas universitarias, piensan como corderos y se preparan para luchar contra el veneno de Halley», y desvelaba que «una porción de individuos había hecho provisión de balones de oxígeno, éter sulfúrico y preparados ferruginosos para salvarse del cataclismo». Incluso hubo suicidios; en València el de un vigilante nocturno de la Estación Central de Aragón y el de un escultor que se tiró por el balcón por temor al cometa. Claro que, también hubo quien le dedicó un pasodoble a tan inquietante visitante, como el que interpretó la Banda Municipal de València en la Glorieta el 15 de mayo.

Semana automovilista

Pero pasó el cometa, y la vida continuó igual. La Exposición Regional, este año con carácter Nacional inició su andadura con la celebración de una Semana Automovilista en la que también participaron coches procedentes de Madrid, Barcelona y San Sebastián. Una Yincana, una batalla de flores, en la que las carrozas eran coches profusamente adornados, uno de ellos, el que se llevó el primer premio, transformado en un aeroplano con las alas de madera recubiertas con alelíes blancos y una hélice que naturalmente giraba en un vano intento de alzar el vuelo.

Pero el acto estrella era una carrera automovilista denominada «El Kilómetro Lancé», premonitorio precedente del circuito urbano de Fórmula 1 que casi un siglo después se montaría en la zona del Grau. Pero el «Kilómetro Lancé» no tenía una longitud de 5,5 kilómetros sino de tan solo 1.800 metros, de los cuales, los primeros 400 eran para acelerar antes de entrar en el kilómetro que era el que se cronometraba y a continuación 400 metros más para frenar y detenerse. El lugar elegido para su celebración fue la avenida del Puerto, en el tramo comprendido entre la actual avenida de la Serrería y la entrada del Camino Viejo del Grau, aproximadamente a la altura del palacete que construiría en los años 20 Javier Goerlich para doña María Burgos. El tráfico fue desviado por el Camino Viejo y en el lateral izquierdo de la avenida se levantaron dos tribunas para los invitados y sillas para el público. Las localidades se podían adquirir en el negociado de Fiestas del quiosco habilitado por el Ayuntamiento, en la calle de la Paz (entonces Peris y Valero) y los precios oscilaban entre 12 pesetas el palco con 8 entradas, hasta 1 peseta para las sillas de tercera fila. La prueba estaba dividida en dos categorías, la de Turismos y la de Carreras. A su vez cada categoría se subdividía en grupos, dependiendo de la cilindrada del motor. En la categoría de Turismos participaron 17 coches y las velocidades alcanzadas oscilaron desde los 44 km/h en las cilindradas inferiores hasta los 81 en las superiores, y en la de Carreras, con 6 participantes, desde los 59 a los 112 km/h.

Volar en la Malva-rosa

Otro espectáculo que atrajo la atención de los valencianos en aquel mes de mayo tuvo que ver con la gran pasión del «Volaoret», la aviación. En la Malva-rosa se había habilitado un espacio en la playa para la práctica de esta afición; el anuncio de la celebración de una fiesta de la aviación como parte de los festejos de la Exposición Nacional despertó una gran expectación entre los valencianos, un mes antes el Ayuntamiento había abierto un concurso para cubrir el servicio de un Café Restaurante en el improvisado aeródromo, concurso que ganó el entonces afamado restaurante «El León de Oro». La pista tenía una longitud de 500 metros y una anchura de 90 , contaba con un hangar y para la ocasión se levantó una tribuna y se colocaron sillas para el público en general. Los palcos con ocho localidades costaban 40 pesetas, la silla de pista 3 y la entrada general 1 peseta. El aforo del aeródromo se estimaba en 8.000 personas.

Estaba prevista la presencia del brasileño Alberto Santos Dumont, y de los franceses Louis Gaudart y Jules Mamet, pero finalmente sólo este último pudo venir a València. Mamet vino con dos monoplanos tipo Bleriot, con un motor Anzoni de 25 CV y tres cilindros, pesaban 250 Kg y alcanzaban una velocidad de 55 km/h. La longitud desde la hélice a la cola era de 8 metros y las alas de 3,5. Inicialmente estaban anunciadas tres exhibiciones, pero al final fueron cinco, porque aunque las dos primeras fueron un ensayo para probar motores, en un momento dado elevó el vuelo ante un millar de curiosos según la prensa local, que asombrados contemplaban como se dirigía primero hacia el Sanatorio de la Malva-rosa, entonces en construcción, virando después hacia el Tiro de Pichón y regresando de nuevo sobre el mar al aeródromo. La gente, ansiosa por ver al piloto y su avión, invadió la pista y Mamet no tuvo más remedio que aterrizar en la orilla de la playa. Al día siguiente repitió el vuelo, elevándose hasta una altura de 80 metros, evolucionó sobre el mar y aterró -el termino aterrizar aún no se había generalizado- en el mismo punto de salida. Ambos vuelos no duraron más de ocho minutos cada uno.

El día 23 de mayo, fue el primer vuelo oficial de Jules Mamet. Según la prensa local se reunieron más de 30.000 personas. Los tranvías y el ferrocarril eléctrico con servicios especiales circulaban transportando gente continuamente. Hubo gente que optó por llegar a pie ante la imposibilidad de conseguir sitio en ningún medio de transporte público. Las terrazas, azoteas y balcones a rebosar de gente, hasta el Micalet y la Fuente Luminosa de la Exposición Nacional estaban repletas de curiosos provistos de anteojos dispuestos a seguir las evoluciones del francés.

A las 18:15 Jules Mamet, vistiendo un traje de color seda cruda, medias y gorra sujeta por la barbilla, subió al monoplano, rodó la hélice, arrancó el motor y tras recorrer unos cuarenta metros se elevó majestuosamente entre los aplausos del público. A la altura del Tiro de Pichón viró internándose en el mar hasta una altura de 90 metros, al llegar a la altura del aeródromo enfiló hacia la pista arrojando sobre el público varios manojos de rosas y claveles. El entusiasmo de los espectadores, sus vítores y aplausos, las bocinas de los remolcadores del Puerto y los acordes de la banda de música se mezclaron con el ruido del motor Anzoni de 25 CV del intrépido M. Jules Mamet.

Ocho minutos duró esta exhibición y diez la siguiente que hizo con el otro monoplano, llegándose esta vez hasta cerca del Puig, casi perdiéndose de vista. Una vez en tierra, cual torero en tarde triunfal, Jules Mamet fue paseado a hombros por todo el recinto entre felicitaciones, vítores y ovaciones.

El 25 de mayo realizó una nueva exhibición, el éxito de la anterior atrajo todavía a más público totalmente entregado a las piruetas aéreas del audaz aviador y que contempló con el alma sobrecogida cómo el monoplano de Mamet perdía altura, hasta el punto de rozar con sus ruedas los tejados de los chalets cercanos a la playa y cómo desaparecía más allá de la acequia de Vera. Ahora, los que volaron y sin avión temiendo lo peor, fueron los mecánicos y ayudantes del hangar que tuvieron que saltar la tapia que cerraba el aeródromo, sobrepasar la acequia de Vera y contemplar a un Jules Mamet sonriente con su avión sano y salvo.

La despedida

La despedida del intrépido Mamet tuvo lugar el día 29 de mayo. Ese día hasta en los campos de Benimaclet, Alboraia y Meliana había gente intentado observar las evoluciones del aviador. A las 17:38 el aparato se elevó y después de algunas arriesgadas piruetas, alcanzó una altura de 200 metros, se adentró en el mar, viró de nuevo y se dirigió hacia el aeródromo. Llamó la atención que uno de los mecánicos saliera braceando en medio de la pista. Algo ocurría. Mamet haciendo caso omiso de los gestos de su mecánico giró hacia Las Arenas. El ruido del motor al que ya la gente se había acostumbrado, no era el habitual. Le están fallando los pistones, comentaban los más entendidos. Mamet se dirigió hacia la pista. El motor se había parado y planeando se adentró en el mar, a cuatro metros de la orilla se precipitó en el agua, las ruedas se encallaron en la arena y el biplano se volteó dejando al bueno de Mamet bajo su estructura.

No tardaron nada en sacarlo de allí, eso sí, completamente empapado y con una ligera contusión en el labio inferior. A pesar del batacazo, el monoplano tipo Bleriot de Jules Mamet no sufrió ningún daño.

Indescriptible el entusiasmo de la gente que había olvidado totalmente al cometa Halley y su cola asesina y había asistido entusiasmada al primer vuelo en València de un artefacto volador, con permiso del «Volaoret».