La vicealcaldesa de València y secretaria general del PSPV-PSOE de la ciudad, Sandra Gómez, ha aprovechado un acto con la militancia en el barrio de Tres Forques para volver a marcar diferencias con los socios de gobierno municipales. Sin nombrar expresamente a Compromís, volvió a utilizar el desencuentro que tienen ambas formaciones a cuenta del PAI de Benimaclet al proclamar que el proyecto político de su grupo «representa a la mayoría frente a quienes defienden posiciones excluyentes, como en Benimaclet». «Somos la València valiente que avanza, que camina por sus plazas y no deja a nadie atrás», ha afirmado en el marco de la campaña Tu Barrio en el Mapa con la que están visitando todos los barrios de la ciudad, y que ha contado con la participación del exconseller Vicent Soler, el diputado Vicent Sarrià o los concejales Pilar Bernabé, Borja Sanjuán y Elisa Valía.

A un año de las elecciones municipales, el partido socialista trata de mostrar su versión diferenciada dentro de un gobierno de izquierdas defendiendo una imagen de pluralidad. «En 2023 nos jugamos la València que avanza y que garantiza los mismos derechos para todas y todos».

Benimaclet se ha convertido en un punto de fricción entre ambos socios y la postura de Sandra Gómez no se mueve un metro, apelando a la necesidad de que la reforma urbanística sea plural, lo que quiere decir que haya «un gran parque público con espacio para los huertos urbanos, frente a quienes buscan confrontar y privatizar el espacio público» en alusión al predominio de éstos, así como de la reducción drástica de la edificabilidad, que defiende la formación naranja, agravado por la cada vez mayor constatación de la existencia no ya de huertos gestionados por asociaciones vecinales, sino ocupaciones en toda regla de las parcelas de huerta, cada vez más degradadas. «Defendemos sin complejo el modelo de ciudad inclusivo, de dotaciones públicas, de espacios verdes y parques en todos los barrios», ha explicado y, en este sentido, ha subrayado que «tanto derecho tiene una familia, una persona mayor, a pasear por un gran parque en Benimaclet como quien quiera disfrutar de un huerto urbano. Tanto derecho tiene una familia a tener su escoleta pública como a que el resto de vecinos y vecinas sea solidario y entienda que el barrio es de todos y de todas, que es un barrio inclusivo y tiene que representar el derecho a la ciudad y no a las ocupaciones y privatizaciones del espacio de todas y todos». Esta semana se ha conocido, además, que la encuesta del Plan Especial demuestra que tan sólo el 11 por ciento de la población del barrio muestra interés por la existencia de los huertos.

La «Volkswagen de València»

En su discurso ha recordado que cuando «hemos tenido que tomar cualquier decisión la hemos tomado y eso solo lo ha hecho el PSPV-PSOE porque somos un partido valiente que entiende que lo primero es lo colectivo».

La vicealcaldesa también ha destacado que con el proyecto del distrito innovador de Vara de Quart, que presentará la próxima semana, «València tendrá su propia Volkswagen».