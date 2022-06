El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha explicado que València sigue siendo la gran capital de España que aplica un tipo de gravamen más alto sobre el recibo del IBI de naturaleza urbana. Una posición que repite desde hace varios años y que la posiciona muy por encima de otras ciudades como por ejemplo Barcelona y Madrid, a la que prácticamente duplica. “Un año más, vemos como el afán recaudatorio de este gobierno sigue hostigando a las familias valencianas, a pesar de la difícil situación económica que nos ha dejado la crisis del coronavirus y que ahora todavía empeora con la subida de la inflación”, ha lamentado.

Así, el portavoz de la formación liberal ha explicado que los últimos datos del Ministerio de Hacienda posicionan a València con un tipo de gravamen del 0,72%, mientras que otras grandes capitales como Madrid y Barcelona lo tienen al 0,45% y 0,66%, respectivamente. Además, en este sentido, Giner ha recordado que el tipo de gravamen es el tramo del IBI que deciden e imponen directamente los Ayuntamientos, por lo que ha responsabilizado al gobierno de Ribó de esta situación, y ha exigido una vez más que se rebajen los impuestos como medida de apoyo a las familias, pequeñas empresas y autónomos.

Para poner la cifra en contexto, Giner ha explicado que, según un informe del año 2021 elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el precio medio del recibo del IBI en València también era más alto que en el resto de grandes ciudades. En este sentido, cogían como ejemplo un inmueble con un valor catastral de 80.000 euros: “En Valencia el IBI salía a 578 euros, mientras que en Barcelona era de 528 y en Madrid inferior a los 365 euros”, ha indicado al respecto.

Comparativas

“Y el problema no son solo las dos grandes capitales españolas. Pongamos como ejemplo una ciudad que ahora mismo compite en la misma liga que València en cuanto a desarrollo, potencial y capacidad para atraer inversiones y talento, Málaga. Allí el tipo de gravamen también está muy por debajo del de Valencia, con el 0,45%, mientras que el recibo se quedaba en 2021 en los 361 euros”, ha denunciado el portavoz de Cs.

“Ahora el gobierno nos dirá que el valor catastral en la ciudad de Valencia para calcular el IBI es más bajo que en otras capitales de España, pero eso no puede ser una excusa para compensar una subida del tipo de gravamen y seguir sangrado a los valencianos”, ha indicado. “Independientemente del valor catastral, el Ayuntamiento lo que tendría que hacer es dar un respiro a los vecinos y bajar el precio total del IBI con una bajada del tipo de gravamen”, ha propuesto.

“El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los valencianos, y eso es algo que no nos vamos a cansar de repetir desde Ciudadanos”, ha concluido. “Además, volvemos a lo mismo de siempre: no sabemos para qué quiere este gobierno recaudar tanto dinero, si luego no es capaz de retornarlo en forma de inversiones para la ciudad de Valencia. Un 6% es lo que llevaba ejecutado el Ayuntamiento a mediados de este mes de mayo, pero es que la cifra no ha hecho más que bajar ejercicio tras ejercicio: 2016 lo cerró con el 66%, en 2019 y 2020 ya era el 40%, y 2021 se quedó en el 31%. Viendo estas cifras, creo que queda claro que hay margen más que de sobra para bajar impuestos”.