La regidora de Patrimoni Recursos Culturals, Glòria Tello, ha portat esta setmana a la Comissió de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut, Esports i Cultura les propostes d´honors i distincions de la ciutat de València d´enguany, realitzades tant per l´equip de govern, com pels grups municipals de l´oposició.

La regidora Glòria Tello ha proposat l'inici d'un total de set mocions per reconèixer diverses persones i col·lectius, per les trajectòries vinculades a la ciutat de València. Enguany es planteja la concessió de tres medalles d'or i el nomenament de tres fills predilectes i una filla adoptiva. La regidora ha ressaltat que les persones i els col·lectius proposats “destaquen per una trajectòria professional i vital destacada, amb la que dignifiquen la imatge de la ciutat de València. El seu servici a la ciutat és una bona mostra de la cooperació i l'esforç compartit per aconseguir una societat millor”.

D'una banda, es proposa atorgar la medalla d'or de la ciutat a l’Associació Valenciana d’Ajuda a la Paràlisi Cerebral (AVAPACE), a l’associació Mamas en Acción i a les Aules de la Tercera Edat promogudes per l’associació PROTED. D’altra banda, es proposa nomenar fills predilectes de València a Joan Francesc Mira i Casterà, Ramón Almazán Hernández i a Rosario Ángeles Valls i Ballester. Finalment, la proposta de filla adoptiva és per a Carme Miquel i Diego.

Glòria Tello ha explicat que a AVAPACE se li reconeix, en l’any que complix el mig segle des de la seua fundació, la tasca per millorar la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral i la lluita per assolir els seus drets fonamentals. A Mamás en Acción per la tasca d’acompanyament dels xiquets i xiquetes hospitalitzats que no tenen mares ni familiars o que no poden viure amb ells. I a les Aules de la Tercera Edat per fomentar l’autonomia de les persones majors i formar-les davant dels reptes de les noves societats.

Així mateix, Glòria Tello ha argumentat que la trajectòria intel·lectual, acadèmica i literaria de Joan Francesc Mira, que ha sigut premiat amb els més elevats reconeixements, tals com la Medalla de la Universitat de València, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (en dos anys diferents) o la Creu de Sant Jordi, són alguns dels motius pels quals es proposa nomenar-lo fill predilecte. De Ramón Almanzán, destaca la trajectòria musical i institucional que l’ha convertit en una figura rellevant del panorama cultural valencià. De Rosángeles Valls, la trajectòria artística i acadèmica que l’han convertida en un referent de la dansa contemporània a nivell valencià i espanyol.

Sobre Carmen Miquel i Diego, que va nàixer a la Nucia i va morir a València, i a qui es proposa concedir-li la distinció de Filla Adoptiva de la ciutat; la regidora Glòria Tello ha destacat la seua important tasca en la difusió i ensenyament del valencià, al qual, a més, va contribuir amb una abundant i notable producció literària.

Per últim, Glòria Tello ha assenyalat que “amb els honors i distincions que anualment concedeix l'Ajuntament de València celebrem la dimensió cohesionadora, d'agraïment col·lectiu, d'identificació com a societat a través del reconeixement de l'excel·lència i del mèrit, així com de la diversitat, de la pluralitat, de la tenacitat, de l'esforç i la intel·ligència d'una ciutadania amb aportacions singulars que posen a València en el mapa de les coses bones i positives”.