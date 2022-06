“La rehabilitación de los edificios para mejorar la calidad de vida de las viviendas y para disminuir el gasto de refrigeración y calefacción es un elemento clave para que una ciudad se convierta en sostenible”. Así lo ha asegurado el alcalde de València, Joan Ribó, durante su intervención en la jornada "Rehabilitació energètica d'edificis: sinergies entre el sector públic i privat". En este encuentro, celebrado en el Complejo Deportivo y Cultural La Petxina, se analizan, con la participación de diferentes responsables municipales, “cuestiones relevantes como en qué gastamos la mayor parte de la factura de la luz o la importancia de impulsar las instalaciones fotovoltaicas que, además de revitalizar un sector económico, pueden ayudar para disminuir este gasto y la pobreza energética”, ha destacado el alcalde,

Joan Ribó ha manifestado que la jornada que se celebra en València “es la culminación de una iniciativa muy importante para la ciudad”. De esta manera, ha aludido al proyecto europeo IMPULSE PLUS, que ha sido promovido por Interreg Mediterranean, con la participación de la ciudad como socia a través de la Fundació Clima i Energia y con el apoyo de los Servicios Centrales Técnicos y bajo la coordinación del Instituto Valenciano de la Edificación y la Conselleria de Vivienda i Arquitectura Bioclimática. “Con este proyecto –ha explicado- Valencia implementa una herramienta pionera para la rehabilitación energética de edificios públicos que permitirá a los técnicos municipales organizar y priorizar la rehabilitación energética de los edificios públicos en función de su viabilidad e impacto económico”.

El alcalde, que ha agradecido “el esfuerzo de quienes trabajado para hacer realidad este proyecto”, ha subrayado “el momento decisivo en el que se encuentra el planeta, en el que los efectos del cambio climático son ya más que evidentes, y todas y todos tenemos la obligación de trabajar para buscar acuerdos que nos ayuden a combatirlo, desde las instituciones, el sector privado, la academia y, por supuesto, la sociedad civil”. Y con el fin de “resaltar la importancia de la rehabilitación energética de los edificios, dentro de las estrategias de mitigación del cambio climático”, ha recordado que el parque inmobiliario es responsable, aproximadamente, del 36% de todas las emisiones de CO2 de la Unión Europea, y que los edificios representan el 40% del consumo de energía final de la UE. Asimismo, según ha añadido, casi el 50% del consumo de energía final de UE se destina a calefacción y refrigeración.

“Con estos datos podemos afirmar que el actual modelo energético, económico, de consumo y social no se sostiene, y que tenemos la obligación de atajar y mitigar los efectos del cambio climático y para hacerlo necesitamos hacer un consumo eficiente de los recursos”, ha defendido seguro de que “enfrentarnos a estos retos es tan urgente, y por eso toda la comunidad europea camina en esta dirección”.

Objetivos para 2030

En clave local, el alcalde ha repasado el trabajo desarrollado desde el ayuntamiento de València “que lleva años apoyando y suscribiendo el Pacto de los Alcaldes”, con los compromisos de reducir un 40% los gases de efecto invernadero para 2030; alcanzar un consumo mínimo de un 27 % de energía procedente de fuentes renovables; y un ahorro energético de, como mínimo, el 27 % también con el 2030 como fecha límite.

“Estos compromisos se han visto superados por la Mission de Ciudad Climáticamente Neutra que tiene como principal objetivo descarbonizar la ciudad en 2030”, ha afirmado tras detallar que se trata de “un compromiso de ciudad que cuenta con el consenso político necesario para concluir que la descarbonización no es cosa de un gobierno, ni de una legislatura, ni de una tendencia política siquiera, es un compromiso de todas y todos”.

“En València estamos poniendo todos los medios posibles en materia de transición energética y lucha contra el cambio climático. Por eso, creamos la Concejalía de Emergencia Climática y Transición Energética y hemos puesto en marcha el Observatorio del Cambio Climático, la Oficina de la Energía o la Oficina por el Derecho a la Vivienda”, ha argumentado tras afirmar que “las acciones llevadas a cabo por estos organismos han contribuido a que Valencia sea una de las 100 ciudades elegidas por la Comisión Europea para estar descarbonizada en 2030 y a que seamos una de las 8 candidatas a ser Capital Verde Europea en el 2024”.

Por otra parte, Ribó ha aludido a la exigencia de la Unión Europea para que en sus países miembros el 3% de la superficie total de los edificios de su propiedad con calefacción o sistema de refrigeración se renueve cada año. “Todavía no existe una normativa que exija a las instituciones locales cumplir con el mismo objetivo, pero en València ya hemos empezado a trabajar en este sentido, con proyectos como la implementación de las herramientas de este proyecto, IMPULSE PLUS en el sector público o la creación de ayudas a la rehabilitación de 730 viviendas y su correspondiente regeneración urbana en dos barrios de la ciudad con un alto índice de vulnerabilidad, dentro de los fondos Next Generation”, ha aclarado.

“Y es que cuando hablamos de rehabilitación energética, hablamos de la salud del planeta, pero también de la salud de las personas. Necesitamos crear edificios que garanticen el bienestar de toda la ciudadanía y que nos ayuden a construir una ciudad sostenible”, ha concluido Joan Ribó, como máximo responsables de una ciudad “que tiene un compromiso, con el futuro y con las personas, que pasa por ser una ciudad más verde, con menos emisiones de CO2, con más carriles bici y un transporte público que da respuesta a las necesidades de la ciudadanía y de un futuro descarbonizado y feliz”.

En este sentido, ha reivindicado “un ‘Pacto Verde’ para la ciudad que impulso una gran alianza contra el cambio climático y avanzar en una València sostenible y saludable”.