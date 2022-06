En cuanto a los problemas de inseguridad ciudadana que sufre Orriols desde hace años por la ocupación ilegal de viviendas pertenecientes a bancos y fondos de inversión, por parte de narcotraficantes que las utilizan para delinquir, la Plataforma Orriols en Lucha ha decidido convocar una manifestación. Ante la falta de colaboración de las entidades bancarias y de estos fondos dueños de decenas de pisos que están okupados por maleantes, los vecinos se van a echar a la calle el jueves a las 10,30 horas. La protesta partirá de la calle las Barcas y recorrerá Pintor Sorolla, donde se ubican las sedes de los principales bancos de España. La falta de colaboración a la que se refieren los residentes se explica porque muchos pisos usurpados son de la banca y de fondos buitre, pero estos no han atendido el requerimiento que les hizo la Policía Local meses atrás para que denuncien estas usurpaciones. Si los propietarios no denuncian, la justicia no puede actuar y la policía no puede desalojar a los maleantes.