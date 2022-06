Vara de Quart y la Marina compiten como distrito innovador

Hoy se han conocido más detalles del futuro distrito innovador de Vara de Quart, un ambicioso proyecto impulsado por la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, que pretende transformar las 60 hectáreas del infrautilizado polígono industrial de Vara de Quart en nuevo barrio para "trabajar, estudiar y vivir" destinado a empresas tecnológicas donde se permitirán nuevos usos residenciales y comerciales, así como dotaciones de barrio, como institutos, y más zonas verdes y zonas peatonales.

La hoja de ruta para la reconversión del polígono industrial la ha diseñado el economista padre del 22@ Miquel Barceló. La propuesta para Vara de Quart requiere la modificación del planeamiento urbanístico, un proceso que puede tardar entre uno y dos años, según ha explicado hoy la vicealcaldesa y el cambio de uso industrial a terciario en porcentaje del 40-50%. Además habrá un 20-30% para usos residenciales que supondrán 50.000 metros cuadrados de suelo, unas mil viviendas, el 30% de las cuales serán de protección pública para evitar la gentrificación del ámbito, uno de los "fallos" del 22@ que se quiere evitar en València. Además habrá un 10% del espacio que se destinará a dotaciones, servicios y zonas verdes.

El plan permitirá transformar naves y edificios industriales en espacios para oficinas o empresas tecnológicas que necesitan espacio y no encuentran donde ubicarse. "Nos ha pasado con la aerolínea alemana Lufthansa y su plataforma digital", ha explicado Gómez. La idea es generar un espacio donde poder ofrecer parcelas grandes a estas empresas que quieren instalarse en la ciudad. Para transformar el suelo se echará mano nuevamente de los incentivos en forma de mayor edificabilidad. En concreto, las parcelas duplicarán holgadamente su edificabilidad actual, pasando de 1,6 metros cuadrados de techo por m2 de suelo a 3,6 m2t/m2.

El doble de edificabilidad

Se permitirán usos que hasta ahora no podían darse como el comercial en las plantas bajas con el objetivo de crear tejido comercial y servicios en este nuevo barrio innovador, uno de cuyos puntos flacos es el aislamiento y la falta de conexión en transporte público con los barrios del entorno (Fuensanta, San Isidro y Tres Forques) y el resto de la ciudad. A medio plazo se redactará un plan de movilidad para corregir este déficit y un plan de infraestructuras para mejorar las conexiones ferroviarias, con el aeropuerto y el puerto.

El ayuntamiento baraja poner en marcha acciones motor en parcelas o edificios estratégicos que ya tengan un uso terciario asignado, por ejemplo espacios de oficinas, y puedan transformarse con facilidad atrayendo a nuevos inversores. Esa fue la dinámica también en el 22@, el distrito innovador de Barcelona convertido con los años en el motor de la economía de la ciudad condal.

En la Marina no hay espacio

El distrito innovador de Vara de Quart no aspira a competir con otro de los polos de la innovación de la ciudad, la fachada marítima, en concreto la Marina de València. Así lo ha explicado Sandra Gómez, quien asegura que el distrito de Vara de Quart "no competirá con la Marina sino que la complementará". "La Marina es un sitio privilegiado, es la joya de la corona, pero el espacio es muy limitado y no resuelve las cosas" cuando las empresas piden parcelas de 10.000 metros cuadrados. Así lo ha asegurado la vicealcaldesa quien confía en que Vara de Quart resuelva esa demanda de parcelas grandes. "Se especializará en empresas que necesitan bolsas de suelo grandes".

Viviendas para trabajadores "expatriados"

La estrategia económica del distrito de la innovación de Vara de Quart, que estará especializado en cuatro sectores (agroalimentario, industrias culturales, digitalización y energías renovables), buscará generar empleo y para ello se ofrecerá suelo para aceleradoras de empresas, se contactará con empresas que se dediquen al coworking para generar espacios de trabajo compartido, y se ofrecerá a empresas internacionales la posibilidad de traer su actividad a València y construir viviendas junto al centro de trabajo para sus trabajadores "expatriados" en el mismo distrito de Vara de Quart, donde además se incentivarán las residencias de estudiantes y se promoverá la actividad formativa en sintonía con el tejido empresarial.