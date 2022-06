Los asentamientos chabolistas se duplican en un año

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha advertido hoy de la rápida proliferación de asentamientos segregados en la ciudad de Valencia. En este sentido, ha explicado que en tan solo un año los asentamientos de chabolas han crecido de 28 a 42, con un aumento del 48% de las personas que viven en ellos. “En junio de 2021 había 529 personas viviendo en estas agrupaciones informales. En junio de 2022, la cifra se había disparado hasta las 815, lo cual nos parece muy preocupante”, ha indicado.

Así, el portavoz de la formación liberal ha considerado que la situación supone un “verdadero drama”, especialmente para las personas que se ven obligadas a malvivir en esta situación de insalubridad por falta de recursos y de apoyo. “Es muy alarmante que las cifras se hayan disparado de una manera tan drástica en tan solo un año, y mucho me temo que la situación irá a peor con la crisis de la inflación que se avecina en los próximos meses”, ha lamentado Giner. “¿Tiene previsto el gobierno de Ribó hacer algo al respecto, o es que eso de rescatar personas no es más que un eslogan que se queda en la puerta del Ayuntamiento todas las mañanas?”, ha cuestionado.

En este sentido, Giner ha lamentado la inacción del Ayuntamiento al respecto, así como la falta de planes integrales para acabar con la pobreza extrema y dar una alternativa habitacional digna a todas las personas que se ven obligadas a vivir en la calle o en agrupaciones informales. “No puede ser que un gobierno que se corona como el más progresista de la historia deje abandonados a los mismos de siempre, a los invisibles y más vulnerables”, ha denunciado.

Más vivienda precaria

Además, ha explicado que los asentamientos no son el único indicador de riesgo que ha crecido en Valencia. “Puede que las chabolas sean la cara más cruda del problema, pero no es el único. El censo de vivienda precaria también ha crecido de manera imparable en los últimos años. En 2018, eran 286 las familias que vivían en casas en ruina, la mayoría de ellas sin acceso a servicios básicos como la luz y el agua. En 2022 son ya 452, un 58% más”, ha explicado. La situación no ha hecho más que empeorar en los últimos años, ha asegurado Giner quien ha demandado al alcalde medidas para atajar el problema.