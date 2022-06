Grezzi prepara una nueva reforma de la calle Colón sin una peatonalización total

La delegación de Movilidad Sostenible, que dirige el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi, trabaja en un proyecto de reforma de la Calle Colón que no prevé su peatonalización total, en ningún escenario. Grezzi ha explicado a Levante-EMV que la actuación para mejorar la céntrica vía de la capital valenciana parte de la premisa de que no se puede convertir en una vía solo para viandantes porque existen en la zona una serie de aparcamientos, públicos y de propietarios, que convierten en inviable esta posibilidad. Además, el transporte público y la EMT precisan tener acceso garantizado para dar servicio a los ciudadanos, por tanto, no se puede cerrar al tráfico, comenta el regidor.

Ahora bien cuál es la propuesta concreta que tiene el regidor de Movilidad Sostenible, y por extensión el gobierno municipal, para reordenar el tráfico y el espacio público en esta vía. El deseo de Compromís y PSOE -así lo ha anunciado también la vicealcaldesa Sandra Gómez- es que se rediseñe la planta viaria para ganar más espacios para los peatones y que se cree un espacio urbano más amable. Además, Grezzi defiende que los cambios en esta calle comercial tienen que analizarse en conjunto con el resto de vías cercanas tanto Sorní como Grabador Esteve y Cirilo Amorós, o la propia Gran Vía de Marqués del Turia. En cualquier caso, no hay un calendario ni una fecha concreta para introducir modificaciones en el trazado actual. «Será a medio o largo plazo», confirma el regidor Grezzi. Ahora, se ha abierto un proceso participativo para recoger ideas de los diversos agentes implicados y sentar las bases de lo que será una futura reforma. En todo caso, no habrá peatonalización integral y no habrá reforma antes de las elecciones de 2023. Entre otros aspectos, porque los tiempos de la administración hacen imposible que se pueda redactar y licitar un proyecto antes de 6 meses. Con estas premisas, el ayuntamiento ha convocado dos jornadas de trabajo con agentes sociales y vecinales, que van a participar en sendos talleres participativos en los que van a realizar sus aportaciones acerca de las carencias y problemas que existen en la calle Colón y su entorno. Ayer, los representantes de la Federación del Taxi y de la Federación de Transportistas, de la Federación de Asociaciones de Vecinos, de la Asociación de Vecinos de Pla del Remei y de Russafa, del Colegio de Arquitectos, de Valencia en Bici, de Correcamins y de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico participaron en una ruta de trabajo por la calle Colón, en la que pudieron hacer sus sugerencias para mejorar la vía. Esas propuestas serán debatidas hoy durante una reunión en el Colegio de Arquitectos y plasmadas en un documento base que se calcula que podría estar acabado en 2 meses. A partir de ahí, Movilidad Reducida continuará trabajando, explica el propio Grezzi, para rediseñar Colón en la línea de pacificar el tráfico y dar más espacio a los viandantes. Mientras, los Comerciantes del Centro Histórico ya han manifestado su rechazo a peatonalizar la vía, en toda su extensión, y dudan de que se tengan que hacer las aceras más amplias. A su juicio, la prorioridad tiene que ser mejorar las calles adyacentes de Grabador Esteve, Sorní y Cirilo Amorós. Además, cualquier actuación en la calle Colón tiene que hacerse garantizando los accesos desde el resto de la ciudad y con una visión global, según avanzó ayer mismo la portavoz de Pla del Remei. En esa línea los comerciantes del Centro Histórico señalan que la peatonalización de Colón supondría levantar «una nueva muralla» entre el centro y el Ensanche. Por eso, rechazan de plano esta medida. Por su parte, la Federación de Vecinos reclama que se tenga en cuenta «a todos los actores implicados» antes de tomar decisiones definitivas.