La vicealcaldesa socialista Sandra Gómez ha apelado al voto útil para el PSPV-PSOE y ha reclamado a los votantes de izquierdas que no se queden en casa, como ha ocurrido en Andalucía, y se movilicen para evitar un posible triunfo del PP en las próximas elecciones municipales de 2023. Tras el congreso comarcal de València ciudad, celebrado ayer en la sede de UGT-PV, la lideresa socialista lanzó varias andanadas a Compromís y a la ya exvicepresidenta Mónica Oltra sin citar a esta formación y a la dirigente valencianista.

Gómez apunta que solo habrá gobierno progresista en la ciudad de València “si el PSOE gana las elecciones. Solo con un Partido Socialista competitivo se podrá mantener un gobierno progresista porque el único partido con margen de mejora es el PSOE”. Y ha animado a que nadie se quede en casa en las próximas elecciones “porque nuestro mayor enemigo es la abstención. Hay que hablar a los votantes progresistas que en una momento complicado migraron a otras formaciones. Ha llegado el momento de volver a casa. Y esa casa es el Partido Socialista. Somos la única alternativa seria al PP”, ha defendido. Y ha prometido que cuando gane el Partido Socialista “habrá un gobierno que dure mucho tiempo. Estoy convencida de que en el próximo curso político volverá a haber una alcaldesa socialista”.

En su reflexión ante los miembros del comité comarcal, Sandra Gómez incidió en la importancia de la participación en las elecciones y señaló el caso de las pasadas elecciones en Andalucía. “Hay barrios trabajadores donde ha votado el 10% del censo electoral. En los barrios de clases medias altas donde ganan partidos conservadores las cifras están en el 85%. Eso es lo que determina el resultado electoral en Andalucía. Han ganado los que generan ruido caos y desesperación”.

También puso en valor la gestión realizada en la Generalitat. “Aquí, en València y la Comunitat Valenciana, no hay nadie, ni siquiera un votante del PP, que pueda decir que haya un solo motivo para cambiar el gobierno de Ximo Puig. Ningún votante del PP puede decir que en la Comunitat Valenciana se está peor que hace siete años. Aquí las cosas se han hecho bien y las ha hecho bien el Partido Socialista.

Respecto a Compromís y Mónica Oltra, Gómez se refirió a aquel acto político anterior a la dimisión de la ya exvicepresidenta en la que varios dirigentes de la formación naranja saltaron y bailaron entre aplausos y vítores. " No podemos ponernos a bailar cuando está en juego la hipoteca reputacional de la Comunitat Valenciana. Tenemos que protegerla y no frivolizar o ponernos a bailar”, dijo. La vicealcaldesa ha pedido “no frivolizar” la imagen reputacional de la Comunitat Valenciana. “Sabemos cuánto nos ha costado y no podemos poner en peligro un gobierno que representa a todos los ciudadanos progresistas y sobre todo a las personas trabajadoras y, especialmente, las más vulnerables", insistió. Gómez mostró comprensión “por los momentos tan complicados que ha vivido estas semanas nuestro socio, pero si hay algún culpable no está en esta formación, no está en el Partido Socialista, cada uno debe asumir su propia responsabilidad”, finalizó.