Lo dijeron cuando fue nombrada portavoz del PP en las Corts Valencianes y tuvo que compatibilizar ese cargo con el de portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de València: no iba a poder compatibilizar ambos cargos y seguramente el que dejaría de lado sería el del consistorio. Pues bien, hoy se ha producido la demostración palpable de ambas cosas. María José Catalá no ha asistido al inicio del pleno de València porque a la misma hora había pleno en las Corts Valencianes, un hecho que ha obligado a otros concejales populares a asumir papeles que generalmente no asumen, como es el caso de Paula Llobet defendiendo, bien por cierto, los asuntos económicos del orden del día.

En una de sus primeras intervenciones, el concejal de Hacienda, el socialista Borja Sanjuán, le ha afeado a Llobet precisamente esa situación. Tras rebatirle un asunto relacionado con las modificaciones de crédito y la ejecución presupuestaria, ha dicho ser comprensivo con ella porque "tiene que hacer lo que no hace su portavoz, que está ausente porque prefiere las Corts antes que el ayuntamiento". La portavoz popular llegó al hemiciclo sobre las 12 de la mañana una vez terminada su labor de síndica en las Corts y ya siguió el pleno municipal con normalidad. En su defensa recordó a Levante EMV que en el año que lleva compatibilizando los cargos es la primera vez que le ocurre esto y ha sido durante poco tiempo. Y añadió que no puede delegar la sesión de control ni faltar a ella salvo por enfermedad, según el reglamento de las Corts. No ha sido, en cualquier caso, el único punto anómalo del pleno. La vicealcaldesa socialista Sandra Gómez, ha explicado que alguno de los asuntos planteados en la sesión de hoy no se proponían para su aprobación porque el equipo de Gobierno estaba sin la mayoría absoluta de 17 concejales. Eso es así porque la concejala Pilar Bernabé, que esta mañana se ha despedido de la corporación, ya entregó su acta el pasado lunes para hacerse cargo de la Delegación del Gobierno, y su sustituto, Javier Mateo, no ha tomado aún posesión del cargo. Lo hará en un pleno extraordinario pendiente de convocatoria.