Orriols reclama a los bancos que se responsabilicen de sus pisos ocupados por maleantes

Los vecinos de Orriols, a través de la plataforma Orriols en Lucha, marchan por la calle Las Barcas y por Pintor Sorolla, para exigir a los bancos y fondos buitres que se responsabilicen de las propiedades que acumulan en el barrio y que están ocupadas en gran parte por narcotraficantes. Los residentes del barrio han organizado esta protesta porque en tanto que propietarios ni las entidades bancarias no estos fondos de inversión han atendido la llamada del Ayuntamiento de València y de la Policía Local para que se hagan cargo de sus propiedades usurpadas y que presenten denuncia ante la justicia. Estas denuncias, que no se han producido como confirman los vecinos y el propio consistorio, hacen imposible que se inicie el procedimiento legal y administrativo para expulsar de estos narcopisos a los maleantes.

Los componentes de Orriols en Lucha rechazan los desahucios a familias honradas y trabajadoras que necesitan un hogar pero culpan a los bancos, a la Sareb y al rescate a la banca con dinero público de este boom inmobiliario que sufrió Orriols y que es el germen del problema de inseguridad y de tráfico de drogas que sufre Orriols. No en vano, en la Zona Cero del barrio y otros enclaves vulnerables hay un centenar de pisos okupados por delincuentes y si los propietarios no denuncian, no se puede actuar contra ellos, tal como han explicado los portavoces de Orriols en Lucha.