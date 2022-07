Como si de una parábola se tratara, la traca corrida que anuncia el inicio de la Gran Fira fue mucho más traca que corrida. Una traca desconocida como una parte importante del programa de festejos del mes de julio, que no por más amplio está más entreverado en el imaginario popular. La Gran Fira está bien planteada como contenedor cultural en el que se arracima toda suerte de acontecimientos festivos, culturales, recreativos, educativos, deportivos y todas las layas imaginables. Pero son acontecimientos, en muchos aspectos, que no se convocan. Que te los encuentras. Es lo que suecede con la cabalgata inaugural, que recuerda mucho a lo sucedido con el Corpus, aunque sea a peor, porque éste, por lo menos, tiene el efecto llamada de la tradición. La ciudad no tiene ambiente de Gran Fira. Y es una pena, porque la idea es buena, pero viaja alicortada por el mes de julio.

Se sabe que están los conciertos, las preselecciones, los bailes de la tercera edad, los conciertos en la plaza... pero porque cada uno tiene su público predeterminado y acuden en tropel. Y no digamos a la Batalla de Flores. Pero la marca Fira, Gran Fira, Feria de Julio, está desaparecida. O desaprovechada. Y no porque no se note especialmente en la cartelería ciudadana, que tampoco. Sino porque es una fiesta, bajo esa denominación, invisible. A pesar de las muchas cosas visibles que tiene. Este año, el del reencuentro con la calle, ni siquiera ha habido pregonero.

Por eso, la cabalgata y las «muixarangues», y la traca que más se vio que se corrió, no son acontecimientos ciudadanos. Y es una pena, porque la ciudad está bien poblada (a pesar de las numerosas citas que había el mismo día y a la misma hora, especialmente en un Marítimo que quedó colapsado) y como la plaza del Ayuntamiento es el centro del centro, siempre tiene gente. Y si les das comparsa callejera, música, baile, pirotecnia... pues se queda, se arracima y lo disfruta. Pasaba por allí, me lo encontré y me lo pasé bien. Una pizca de lo mucho que podría ser y albergar.

En lo tocante a esta inauguración sigue siendo un misterio que la traca corrida no se corra. Cuando cada nuevo acontecimiento pirotécnico genera más expectación, ésta no termina de arrancar. Antes de la pandemia se corría poco. Con el regreso, no se corre nada. La Fira, como tal, tiene mucho por recorrer todavía.