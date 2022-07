El ayuntamiento ha iniciado el proceso de encuesta telemática para decidir a quien o quienes o a qué dedica el homenaje a los movimientos sociales de València, que sustituirá al monolito que actualmente hay en la plaza del Ayuntamiento dedicado al décimo aniversario del 15M en la ciudad. Una iniciativa ante la que el debate ya está abierto, como era de esperar: la oposición municipal considera la encuesta como «sectaria» y desde el ayuntamiento se asegura que se puede proponer cualquier opción.

La encuesta está formada por ocho preguntas, incluyendo preceptos técnicos (edad, sexo y vinculación con los movimientos sociales). También pregunta por la característica que mejor definen los movimientos sociales (orientar el cambio social, denuciar presiones y desigualdades, enfatizar valores humanísticos...) para, finalmente, ofrecer una serie de 39 opciones. Y ahí es donde llega la discrepancia. Aunque la concejala de Participación Ciudadana, Elisa Valía, recuerda que «desde el primer momento hemos intentado que sea una iniciativa absolutamente pulcra. Los movimientos sugeridos son el resultado de una serie de entrevistas a más de cincuenta entidades. Pero en esa lista también hay un apartado, «Altres», para poder incorporar cualquier otro movimiento». De hecho, cuando se pincha su recuadro, inmediatamente aparece la posibilidad de escribirlo.

Pero la oposición no está de acuerdo con la lista de «fijos»: No a la Zal, Marea Verda, El riu es nostre i el volem verd, Moviment Veïnal, Antirracisme El Saler per al poble, Moviment Antifeixista, Xúquer Viu, Víctimes del Metro 3/07, Salvem el Botànic, Salvem La Punta, Salvem el Pouet... el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha hecho su particular lista. Así, descarta opciones como Acció Cultural del País Valencià, 15M, No a la Ampliación del Puerto, No a la Guerra y Primavera Valenciana y apunta esos «altres» que serían, por ejemplo, «Víctimas del Terrorismo, Corredor Mediterráneo, 9 d’Octubre, Las Fallas, Lo Rat Penat, Asociaciones de Vecinos, Semana Santa Marinera o Financiación Justa».

«Si soy alcaldesa, lo retiraré»

La portavoz del PP, María José Catalá incide en algunos de los nombres: «está Solidaridad al Kurdistan y no están las asociaciones de vecinos y comerciantes; está Acció Cultural y no está Lo Rat Penat o la Real Academia de Cultura Valenciana. Está BDS-PV (Moviment social de Boicot, Desinversions i Sancions) y no estén las Fallas» y ya advierte que, en caso de alcanzar la alcaldía, «retiraré el monolito de la desunión».

¿Pueden ganar las Fallas -que ya tiene de por sí una estatua junto al Museo Fallero- o los comerciantes la encuesta? Si. Si se viraliza la alternativa. Elisa Valía -que es la responsable no del monolito, sino del proceso, al ser titular de Participación Ciudadana- hace al respecto un llamamiento «a participar y a proponer. Y cuantos más seamos, mejor».