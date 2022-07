La Conselleria de Cultura ha notificado al Ayuntamiento de València 62 deficiencias al Plan Especial del Cabanyal impulsado por la Concejalía de Desarrollo Urbano, con la socialista Sandra Gómez al frente, y pendiente de aprobación desde hace meses. Así lo asegura al menos el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, quien ha reclamado hoy que se incluya en el expediente municipal el informe completo que ha elaborado la Generalitat Valenciana, que por el momento no figura y es el que contiene las conclusiones finales sobre si acepta o rechaza el Plan Cabanyal.

Documentación parcial

“Mucho nos tememos que las resoluciones de este informe no son favorables para el gobierno de Ribó, y que la Conselleria podría haber tumbado el plan”, ha advertido Giner. Así, ha explicado que la formación liberal no ha podido ver las conclusiones del informe porque este no figura directamente en el expediente, pero sí que ha tenido podido conocer las 62 recomendaciones que realiza el gobierno autonómico. Todo ello a través del estudio de mejoras que han elaborado los arquitectos encargados de redactar el plan.

Los técnicos municipales y los de la conselleria llevan meses cruzando informes para intentar llegar a una acuerdo que permita aprobar definitivamente el nuevo plan sin derribos, donde se incluye un extenso catálogo de edificios protegidos cuyo estudio pormenorizado es una de las causas del retraso en la aprobación del plan.

Los arquitectos que han redactado el plan (Gerardo Roger y Luis Casado) han presenta las observaciones que en su momento hizo la Conselleria de Cultura, con sus consecuentes propuestas de mejora. Sin embargo, el visto bueno al plan no llega.

Ciudadanos ha exigido Desarrollo Urbano y a Aumsa que haga pública la resolución completa de Cultura para conocer si se aprueba y en qué condiciones el Plan Cabanyal.

Faltan estudio de interiores de las casas

Como algunas de las principales observaciones a las que obliga la Conselleria de Cultura destaca, por ejemplo, que se hayan incumplido varios artículos de la ley de Patrimonio Cultural, o que no se haga en ningún momento mención expresa a la obligación de los propietarios de cuidar y mantener la integridad arquitectónica de los edificios históricos del Cabanyal. Y, además, también censura que se haya renunciado a hacer un estudio exhaustivo del interior de algunos edificios para saber si cuentan con elementos patrimoniales como cerámica o molduras.

"Correciones habituales"

Con todo esto, el portavoz de la formación liberal denunciado las “medias verdades” del gobierno para esconder la realidad sobre los retrasos del Plan Cabanyal. “Dijeron que el informe de la Conselleria estaba tardando tanto porque había muchas fichas individuales que estudiar. Pero la realidad es que, de las 62 observaciones presentadas, solo 30 corresponden a esa cantidad supuestamente ingente de fichas, y las otras 32 al grueso del documento del Plan Cabanyal.

La Concejalía de Desarrollo Urbano ha apuntado al respecto que "las correcciones son fruto de las reuniones, habituales en cualquier tipo de expediente, que se están teniendo con la Conselleria de Cultura" en el marco de una relación "fluida". "Fruto de ese clima de entendimiento se producen reuniones de trabajo que sirven para avanzar y agilizar la tramitación de planes como el PEC del Cabanyal",añaden. "Lejos de suponer un retraso, significan un avance para que cuando la conselleria emita su informe sea favorable y se pueda aprobar el plan especial lo antes posible".