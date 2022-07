El portavoz del grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha anunciado la presentación de una moción en el próximo pleno, el 28 de julio, para pedir la paralización del proceso participativo de cara a sustituir el monolito del 15-M instalado en la Plaza del Ayuntamiento.

A juicio de Giner, la encuesta lanzada ahora dentro de ese proceso participativo para seleccionar a movimientos, asociaciones y entidades “casi en su totalidad afines o en sintonía con Compromís no cumple el acuerdo plenario del año pasado para sustituir el monolito del 15M por otro que de verdad integre a los movimientos sociales y entidades cívicas valencianas”.

“Vamos a presentar una moción en el próximo pleno para paralizar del proceso participativo. Este proceso no es el acordado en el pleno de mayo de 2021 entre el PSOE y nosotros que era cambiar el monolito “convocando un concurso entre artistas y escultores de prestigio para que diseñe una escultura que represente a la pluralidad de movimientos sociales, cívicos y culturales de la ciudad de Valencia” y a todos los sectores de la sociedad. Nosotros no pensamos ser rehenes de Ribó. Esperamos que el PSOE esté a la altura de este ayuntamiento y no permita el sectarismo y dogmatismo del alcalde. Nos va a tener en contra. Nos sentimos muy defraudados con el Partido Socialista por su actitud sumisa ante Ribó”, ha indicado el portavoz de la formación liberal.

Giner ha explicado que “queremos un reconocimiento democrático y, por tanto, no se puede privilegiar a unos sobre otros ni dejar realidades fuera. Esto es a lo que nos comprometimos y lo que también defendió el PSOE en el pleno. Pero ahora sucede todo lo contrario en el proceso convocado, convirtiéndose en un anti homenaje. El reconocimiento debe ser inclusivo, y rectificar es de sabios”.

Finalmente, el portavoz liberal ha recordado que “en el listado de la web para seleccionar los Movimientos Sociales más representativos de la ciudad de Valencia faltan muchos colectivos y acciones reivindicativas representativas de la ciudad”.