Russafa Descansa pide la dimisión de Grezzi

La asociación vecinal Russafa Descansa ha cortado por lo sano y ha reclamado la dimisión del concejal de Calidad Acústica, Giuseppe Grezzi, a quien acusan de no disponer "a sabiendas" de las mediciones ordenadas por el TSJCV para desarrollar la condición de Zona Acústicamente Saturada (ZAS) de Russafa. Desde hace años existe un conflicto de intereses entre la actividad hostelera desarrollada en el barrio y las molestias que ésta ocasiona a los vecinos.

En concreto, le acusan de haber elegido 19 puntos de medición que "no son representativos de las numerosas actividades recreativas, espectáculos o establecimientos públicos de Ruzafa y de la afluencia de gente y vehículos asociados a ellas en este barrio", lo que invalidaría cualquier informe a ese respecto.

Sostiene el colectivo vecinal que no puede tener validez técnica alguna "medir al final de la calle Denia prácticamente junto a la calle Gibraltar, o en medio de la calle Denia entre las calles Sueca y Cádiz". Es decir, espacios que no son representativos de las concentraciones humanas generadas por la hostelería. "¿Donde se encuentran los numerosos establecimientos hosteleros de la calle Puerto Rico junto a la calle Filipinas, o entre Sueca y Cádiz, o las actividades recreativas de la Calle Literato Azorín entre Filipinas y Cuba? ¿Qué actividades recreativas, espectáculos o establecimientos públicos asociados se encuentran en el anterior mapa en la calle Centelles entre Filipinas y Cuba, entre Sueca y Cádiz, o entre Maestro Aguilar y Francisco Sempere? Tampoco enfrente del mercado de Ruzafa en la parte de la calle Barón de Cortes entre Maestro Aguilar y Francisco Sempere".

El listado de quejas es interminable, tanto por los puntos medidos como por los no medidos. "De los 19 espacios de medición, tan sólo tres pueden considerarse técnicamente representativos".

"Del resto de las 16 ubicaciones, al menos diez puntos de medición no tienen ningún local hostelero cercano, algunos incluso ni tan siquiera una actividad inocua a su alrededor; otros dos solo disponen de un establecimiento próximo, y los cuatro puntos de medición restantes apenas cuentan con dos o tres locales en su entorno". En medio de ese rimero de lo que consideran incorrecciones, acusan a la concejalía de "no haber llevado ninguna medida para reducir los niveles de contaminación acústica que padece este barrio. Y cuando se ha visto obligada a realizar el preceptivo estudio sonométrico por sentencia firme, esta misma concejalía desprotege deliberadamente al vecindario de Ruzafa al no realizar las mediciones representativas ordenadas judicialmente donde realmente tiene lugar la acumulación de establecimientos que se encuentra en el origen de la saturación acústica de este barrio".